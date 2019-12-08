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Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо-Брест».

09.12.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Руководством футбольного клуба принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон.

Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо-Брест».

Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и яркий "золотой" год.

Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо-Брест».

Спасибо за все, Марцел! Удачи в покорении новых вершин!

Марцелу Личку 42 года. Он был футболистом, тренерскую карьеру начал в 2013-м. В Чехии Личка либо тренировал малоизвестные команды в низших лигах, либо был ассистентом главного тренера. Именно в качестве ассистента тренера брестского "Динамо" Радослава Латала Марцела Личку пригласили зимой 2018 года. Главным тренером он стал в конце прошлого года.

Недавно Личка дал интервью чешскому радио, в котором рассказал о разногласиях с руководителем клуба, который "не понимает футбол". Главного тренера брестского "Динамо" не было на чемпионской вечеринке команды.

 
 
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  Руководством футбольного клуба принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Клуб благодарит Марцела за проделанную...
 
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