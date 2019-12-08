Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо-Брест».

Источник материала: Виртуальный Брест

Руководством футбольного клуба принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон.





Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и яркий "золотой" год.





Спасибо за все, Марцел! Удачи в покорении новых вершин!

Марцелу Личку 42 года. Он был футболистом, тренерскую карьеру начал в 2013-м. В Чехии Личка либо тренировал малоизвестные команды в низших лигах, либо был ассистентом главного тренера. Именно в качестве ассистента тренера брестского "Динамо" Радослава Латала Марцела Личку пригласили зимой 2018 года. Главным тренером он стал в конце прошлого года.

Недавно Личка дал интервью чешскому радио, в котором рассказал о разногласиях с руководителем клуба, который "не понимает футбол". Главного тренера брестского "Динамо" не было на чемпионской вечеринке команды.