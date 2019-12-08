ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дождь, туман, снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

09.12.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На новой рабочей неделе зима если и порадует снегом, то только в ночь с четверга на пятницу, сообщает pogoda.by. Все остальные дни в городе будет царить обычное осеннее ненастье.

Дождь, туман, снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Понедельник станет самым теплым днем недели. Утром будет облачно с небольшим дождем. Во второй половине дня осадки ослабнут, а столбик термометра поднимется до +7°С.

Во вторник будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется до +5°С.

Дождь, туман, снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

В среду утром на город опустится туман. Видимость составит 600−1000 метров. Во второй половине дня будет облачно, без осадков и около 0 °C.

Четверг также будет облачным и без осадков. Утром будет до -2°С, днем — до +2°С.

Дождь, туман, снег. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Ночью пятницы возможен снег. Днем осадков не предвидится. Столбик термометра покажет 0 °C.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На новой рабочей неделе зима если и порадует снегом, то только в ночь с четверга на пятницу, сообщает pogoda.by. Все остальные дни в городе будет царить обычное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хуже не придумаешь. Топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика