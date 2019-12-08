В Быховском районе идет активная подготовка семян к весеннему севу

Источник материала: Маяк Преднепровья

Завершив весь комплекс сельскохозяйственных работ, хлеборобы, не откладывая, стали готовиться уже к следующей весенне-посевной кампании. За зиму им нужно не только отремонтировать технику, но и подготовить семенной фонд. Ведь качественный посевной материал — действительно залог будущего хорошего урожая.









— Весной следующего года в хозяйствах предстоит посеять 9630 гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, — рассказывает начальник районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Наталья Хмурковская. — Под эту площадь, согласно плану засыпки, необходимо иметь в наличии 2349 тонн семян. Планируется же получить 2789 тонн семян, что составит 119% к потребности согласно структуре посевных площадей. Сюда входит и 20%-ый страховой фонд, ибо может случиться так, что часть озимых не перезимует и погибнет. Поэтому надо быть готовыми к любым последствиям и иметь возможность восстановить посевные площади нужными яровыми культурами.

Наш район относится к зоне рискованного земледелия, и всегда есть вероятность столкнуться с неблагоприятными погодными условиями. На состояние озимых культур могут повлиять, скажем, ранние заморозки без снежного покрова или, наоборот, как в прошлом году — снег выпал на незамерзшую землю. Так что здесь не угадаешь со сроками сева, не предусмотришь капризы матушки-природы. В среднем гибель озимых культур в последние годы находится в пределах допустимых 10%.

В текущем году пристальное внимание уделили именно севу озимых культур, увеличив под них площади. Ведь, как показывает практика, озимые зерновые менее подвержены засухам и дают более стабильный, весомый урожай зерна.

В нашем районе элитхозом по воспроизводству семян зерновых культур является ОАО «Володарский». Это хозяйство закупает элитные семена в научных учреждениях. В нынешнем году такие семена приобретались в РУНП «Могилевская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси». Разумеется, под их посев отводят лучшие участки, тщательно следят за соблюдением технологии, при необходимости проводят видовые прополки. На этих участках, чтобы получить суперэлиту, убирают семена отдельно, отдельно их сушат и очищают, отдельно засыпают на хранение — вот такой хлопотный и трудоемкий процесс. Но он того стоит. В дальнейшем элитные семена зерновых культур реализовывают другим хозяйствам района.

В текущем году элитхоз получил 6,2 тонны суперэлитных семян «Дебют», 2,5 тонны пивоваренного ячменя сорта «Бровар» и 4 тонны яровой пшеницы «Сабина». Уже в следующем году с них тоже получат элитные семена, чтобы реализовать другим хозяйствам. И так ежегодно, чтобы цепочка воспроизводства высококачественных семян не прерывалась.

В зерноскладах ОАО «Володарский» засыпаны на хранение и семена более низких репродукций ярового ячменя, яровой пшеницы и овса в количестве 255 тонн. Как поведала заведующая складом Алеся Горшкова, в текущем году наличие семенного фонда меньше прошлогоднего, но, тем не менее, под потребность, согласно структуре посевных площадей, семян достаточно. После проверки образцов хозяйству даны рекомендации провести повторную очистку семян пшеницы, чем сейчас там и занимаются.

Аграрии знают, что иметь большой запас семян еще недостаточно. Необходимо очистить их от сорных примесей и примесей других культур, чтобы получить качественный кондиционный материал. Поэтому работа в данном направлении ведется полным ходом.

Первыми завершили очистку семян в ОАО «Володарский», «Быховский», «Воронино», «Обидовичи». а сейчас завершают их очистку в СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Большую часть такой работы выполнили в ОАО «Новобыховский», а в числе отстающих — филиал «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ», ОАО «ПМК-85» Водстрой» и СПФ «Лудчицы» ОАО «Быховрайагропромтехснаб». До конца текущего месяца им тоже надо завершить очистку семенного фонда.

После очистки семян специалисты районной инспекции, как и должно быть, отбирают в хозяйствах пробы от каждой партии семян и проводят анализы посевных качеств: на всхожесть, влажность, засоренность семенами сорных и культурных растений, определяют массу тысячи семян и прочее. Занимаются этим ведущий агроном Лариса Писаренко и агроном-аналитик Анна Тишкова. И выносят свой «вердикт» о пригодности семян к посеву. Если же выявляются партии некондиционных семян, то их высев строго запрещен законом Республики Беларусь «О семеноводстве».

В настоящее время на проверку в районную инспекцию поступили образцы семян, отобранные в ОАО «Володарский», «Новобыховский», «Обидовичи» и «Воронино», от 406 тонн семян. Уже проверено 109 тонн семян на посевные качества. Данные партии являются кондиционными и пригодными к посеву.

Чтобы получить высокий урожай, одних кондиционных семян для этого недостаточно. Предстоит строго соблюсти всю технологию выращивания культур, а это правильный выбор предшественников, и внесение минеральных удобрений, и подготовка почвы, и протравливание семян с последующим посевом, защитой растений от вредителей и сорняков. Но эти мероприятия будут проводиться весной и летом будущего года, а сейчас основная работа в растениеводстве — продолжающаяся подготовка качественного семенного фонда. Как говорят в таких случаях, «что посеешь, то и пожнешь».

Лика КОРОЛЁВА.