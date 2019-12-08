Карбалевич: Договариваться не о чем, но Лукашенко еще надеется

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут следующую встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге, заявил по итогам переговоров глав Беларуси и России заявил в Сочи министр экономического развития России Максим Орешкин.





Завершится ли углубление интеграции в Санкт-Петербурге?









— Противоречия оказались настолько существенными, что не о чем договариваться, — говорит политолог Валерий Карбалевич о том, почему так называемые дорожные карты по углублению интеграции не были подписаны к 20-летию союзного государства Беларуси и России. — Во время протокольных съемок Александр Лукашенко сказал, что в нашей повестке дня – это равные условия хозяйствования.





То есть, чтобы российские энергоресурсы поставлялись в Беларусь по внутрироссийским ценам. Это главный белорусский пункт. А для Владимира Путина главный пункт – это интеграция, и Беларусь, если согласится на интеграцию, то получит преимущества. Эти два подхода оказались несовместимыми.





И если глава белорусского государства надеялся, что подписания дорожных карт, которые уже согласовали, будет достаточно, чтобы Россия вернула экономическую помощь, то нет.





Оказалось, что Россию не проведешь и за пустые бумажки (а эти подготовленные дорожные карты носят, скорее всего, декларативный характер) Россия возвращать реальную экономическую помощь не будет.





— Почему стороны не желают идти на уступки друг другу?





— Потому что это принципиальные позиции. Судя по всему, от той позиции, которую озвучил российский премьер Дмитрий Медведев еще в декабре прошлого года в Бресте (что Беларусь получит экономическую помощь только в обмен на готовность к интеграции), Россия не отступает. А позиция Беларуси такая, что она не хочет отдавать свой суверенитет. На этом стороны и остались при своем.





— Чем тогда главы Беларуси и России будут заниматься в Санкт-Петербурге 20 декабря?





— Стороны все еще пытаются друг друга уговорить. Целый год продолжается этот марафон. Где они только ни встречались – и в Кремле, и в Сочи, и в Санкт-Петербурге, и на каком-то острове, где вместе ходили в церковь.





— Почему белорусское руководство намного чаще ездит к российским лидерам, чем наоборот?





— На это влияет международный вес государства.









— Могут ли вообще быть подписаны это дорожные карты углубленной интеграции?





— Тут я ни в чем не уверен. Вполне возможно, что если не договорятся по принципиальным вопросам, то все даже уже согласованные дорожные карты могут пойти прахом. Тут трудно угадать.





Если Россия прекратит экономическую помощь, это будут новые вызовы для Беларуси, для белорусского общества, для белорусской экономики. Надо будет пересматривать многие принципиальные вещи.





Белорусскому руководству придется менять социальную модель, а ему этого очень не хочется, поэтому Лукашенко сопротивляется и пытается договориться.