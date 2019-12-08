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74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице

09.12.2019 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как эксклюзивно сообщает kp.ru, 30-летняя помощница 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала его женой. Это пятый брак юмориста.

В ноябре прошлого года Евгений Петросян развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей разрыва творческого и семейного тандема поклонники Евгения Вагановича назвали его 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.


Девушка из Тулы сначала занималась сайтом Елены Степаненко, а затем сделала головокружительную карьеру, пройдя путь сисадмина сайта юмориста до директора его театра.

О бракосочетании 74-летнего сатирика и его 30-летней помощницы «КП» рассказал человек из близкого окружения пары.

— Они поженились в начале декабря, — поделился с «КП» друг Петросяна.

Видимо, поэтому Татьяна выложила в Инстаграме фото свадебного букета — белые пионы на дамском столике.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tatyana Brukhunova (@bruhunova) 5 Дек 2019 в 12:32 PST

 
 
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Татьяна Брухунова стала пятой женой юмориста.
 
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