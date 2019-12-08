74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице

Источник материала: Tut.by

Как эксклюзивно сообщает kp.ru , 30-летняя помощница 74-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала его женой. Это пятый брак юмориста.

В ноябре прошлого года Евгений Петросян развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей разрыва творческого и семейного тандема поклонники Евгения Вагановича назвали его 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.





Девушка из Тулы сначала занималась сайтом Елены Степаненко, а затем сделала головокружительную карьеру, пройдя путь сисадмина сайта юмориста до директора его театра.

О бракосочетании 74-летнего сатирика и его 30-летней помощницы «КП» рассказал человек из близкого окружения пары.

— Они поженились в начале декабря, — поделился с «КП» друг Петросяна.

Видимо, поэтому Татьяна выложила в Инстаграме фото свадебного букета — белые пионы на дамском столике.