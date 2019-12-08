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74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице
Источник материала: Tut.by
Как
В ноябре прошлого года Евгений Петросян развелся со своей женой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Виновницей разрыва творческого и семейного тандема поклонники Евгения Вагановича назвали его 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
Девушка из Тулы сначала занималась сайтом Елены Степаненко, а затем сделала головокружительную карьеру, пройдя путь сисадмина сайта юмориста до директора его театра.
О бракосочетании 74-летнего сатирика и его 30-летней помощницы «КП» рассказал человек из близкого окружения пары.
— Они поженились в начале декабря, — поделился с «КП» друг Петросяна.
Видимо, поэтому Татьяна выложила в Инстаграме фото свадебного букета — белые пионы на дамском столике.
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Татьяна Брухунова стала пятой женой юмориста.
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