Была Дюймовочкой, стала Клаудией Шиффер. Как стать выше с помощью одежды

Источник материала: Аргументы и факты

Некоторые обладательницы маленького роста считают особенность своей фигуры изъяном, а некоторые — достоинством. Разница между ними обычно заключается в том, что первые носят вещи, которые делают их еще меньше, а вторые могут удлинять силуэт за счет одежды и обуви. Дизайнер и эксперт по моде Мила Марсель рассказывает, как, соблюдая простые правила, превратиться из «Дюймовочки» в длинноногую красотку.

1. Прощайте, кюлоты

Если вы любите такую модель брюк, как кюлоты, увы, придется о ней забыть. За счет длины до середины икры и излишнего объема при маленьком росте есть риск превратиться в коротышку. А я очень сомневаюсь, что вам нужен такой эффект.

Оставьте кюлоты девушкам повыше, а для себя, если вы носите каблук, приобретите брюки, которые будут хорошо его прикрывать. Это замечательный способ визуально удлинить ноги.

Что касается джинсов, то скажите «да» завышенной талии, а вот моделям скинни, которые часто из-за низкого роста предательски собираются в гармошку в области щиколоток – однозначное «нет». Если уж вы носите полностью облегающие джинсы, то их длина должна соответствовать длине ваших ног.

2. Какой-то неправильный oversize

С излишним объемом обладательницам маленького роста нужно быть особенно осторожными. Например, короткие пуховики oversize абсолютно точно попадают в категорию «под санкциями». Они утяжелят силуэт и непременно визуально украдут несколько драгоценных сантиметров.

На вашем месте я бы присмотрелась к длинным пальто, плащам и пуховикам. Особенно если модели приталенные. Хотя прямой крой тоже будет смотреться хорошо. Цвет в данном случае неважен, и это несомненный плюс.

Плащи, пальто, пиджаки с большими деталями, например с объемными накладными карманами, смело можете отдать подруге, если она выше вас. «Дюймовочкам» такие модели лучше не носить.

3. Не режь фигуру

Есть те, кто не носит сочетание «белый верх, черный низ», потому что оно напоминает им униформу, но те, чей рост не превышает 1,60 см, избегают его совсем по другой причине. Контрастные цвета, стыкующиеся друг с другом в районе талии, как бы «режут» нашу фигуру пополам и уменьшают рост.

На мой взгляд, самое лучшее спасение для миниатюрных особ — комбинезоны. Главное, чтобы модель была одного цвета и без горизонтальных линий. И конечно, вас всегда может выручить монохромный total look, т. е. образ, в котором все вещи в одной цветовой палитре, но при этом допускаются небольшие отклонения на пару тонов.

Не любите комбинезоны и не готовы составлять total look (это все-таки кропотливая работа)? Тогда на помощь придут удлиненные приталенные платья. Они прекрасно вытягивают рост, отлично смотрятся, даже если у девушки есть лишний вес, который хочется скрыть. Главное, не забывайте, что такие модели нуждаются хотя бы в маленьком, но каблуке.

4. Грибок на двух ножках

Если вы хотите быть похожей на забавный грибок на двух ножках, то шляпа с большими полями то, что вам нужно. Но я все же надеюсь, что вы ставите перед собой иные цели, поэтому лучше носите головные уборы, которые не добавляют дополнительный объем и по своей форме не намного больше головы. Такие модели смотрятся намного гармоничней с невысоким ростом.

5. Опасная полоска

В гардеробе миниатюрных девушек однозначно не должно быть одежды в горизонтальную полоску. Если уж очень хочется купить вещь именно с таким принтом, то пусть это будет вертикальная полоска, которая наоборот добавит пару желанных сантиметров. Но помните, что она не должна быть слишком широкой, иначе вы зрительно добавите себе не только рост, но и вес.

6. Бери пример с Паваротти

Конечно, всем нам хочется, чтобы в сумке умещалось как можно больше нужных вещей. Но милые «Дюймовочки», вы либо ходите с объемной моделью, которая сделает вас похожей на торговку с рынка, либо все-таки учитываете параметры своей фигуры и носите маленькие и средние сумки. Они, кстати, иногда бывают очень вместительными.

Кстати, раз уж мы заговорили про аксессуары, хочу обратить ваше внимание на узкие, длинные шарфы, которые просто обязаны поселиться в вашем гардеробе. Вспомните Лучано Паваротти, который выходил на сцену в белом костюме с красным шарфом. В зрительном зале публика видела не его объемную фигуру, а тонкую линию шарфа, которая свисала практически до пола. На ней фиксировался глаз. Всегда держите пример с Паваротти у себя в голове и используйте его, чтобы вытягивать и удлинять свой собственный рост.

7. Помни про пояс

Еще несколько слов об oversize: объемные худи и свитера, которые заканчиваются на середине бедра, лучше не носить. Не можете отказать себе в этом? Тогда делайте акцент на талии, это спасет ситуацию.

8. Полный провал

Ботильоны, заканчивающиеся на лодыжке, визуально делают наши ноги короче и толще. Добавьте к этой модели юбку ниже колена и получите худший вариант из всех возможных. «Дюймовочкам» лучше присмотреться к обуви цвета nude. Она не только ко всему подходит, но еще и зрительно удлиняет ноги.