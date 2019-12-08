Руководство клуба решило не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой, хотя именно под его руководством команда из города над Бугом впервые стала чемпионом Беларуси и прервала длительную гегемонию БАТЭ.





ФК "Динамо-Брест" благодарит Личку за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере.













Марцелу Личке 42 года. Он был футболистом, тренерскую карьеру начал в 2013-м. В Чехии Личка либо тренировал малоизвестные команды в низших лигах, либо был ассистентом главного тренера.





Именно в качестве ассистента тренера брестского "Динамо" Радослава Латала Марцела Личку пригласили зимой 2018 года. Главным тренером он стал в конце прошлого года.





Недавно Личка дал интервью чешскому радио, в котором рассказал о разногласиях с руководителем клуба, который "не понимает футбол".





Главного тренера брестского "Динамо" не было на чемпионской вечеринке команды.