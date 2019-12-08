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Брестское "Динамо" попрощалось с главным тренером

09.12.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольное брестское "Динамо" осталось без главного тренера.

Брестское "Динамо" попрощалось с главным тренером
Руководство клуба решило не продлевать контракт с чешским специалистом Марцелом Личкой, хотя именно под его руководством команда из города над Бугом впервые стала чемпионом Беларуси и прервала длительную гегемонию БАТЭ.

ФК "Динамо-Брест" благодарит Личку за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере.



Марцелу Личке 42 года. Он был футболистом, тренерскую карьеру начал в 2013-м. В Чехии Личка либо тренировал малоизвестные команды в низших лигах, либо был ассистентом главного тренера. 

Именно в качестве ассистента тренера брестского "Динамо" Радослава Латала Марцела Личку пригласили зимой 2018 года. Главным тренером он стал в конце прошлого года.

Недавно Личка дал интервью чешскому радио, в котором рассказал о разногласиях с руководителем клуба, который "не понимает футбол". 

Главного тренера брестского "Динамо" не было на чемпионской вечеринке команды.
 
Теги: Брест
 
 
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Футбольное брестское "Динамо" осталось без главного тренера.
 
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