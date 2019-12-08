Марцел Личка: «Увольнение неожиданностью для меня не стало»

Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал нежелание руководства клуба продлевать с ним контракт на следующий сезон.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«То, что руководство клуба не захотело продлевать со мной контракт, неожиданностью для меня не стало. Месяц-полтора никто со мной по поводу дальнейшей совместной работы не разговаривал. За неделю до матча с „Динамо-Минск“ — тоже. И я все понял. Поэтому оставалось ждать, когда мне об этом скажут», — сказал Личка.