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Марцел Личка: «Увольнение неожиданностью для меня не стало»

09.12.2019 11:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал нежелание руководства клуба продлевать с ним контракт на следующий сезон.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«То, что руководство клуба не захотело продлевать со мной контракт, неожиданностью для меня не стало. Месяц-полтора никто со мной по поводу дальнейшей совместной работы не разговаривал. За неделю до матча с „Динамо-Минск“ — тоже. И я все понял. Поэтому оставалось ждать, когда мне об этом скажут», — сказал Личка.

 
 
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Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал нежелание руководства клуба продлевать с ним контракт на следующий сезон.
 
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