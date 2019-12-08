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Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду?

09.12.2019 11:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду?
Аэростаты на Невском проспекте в Ленинграде, октябрь 1941. Младший лейтенант Борис Шелищ. © / Анатолий Гаранин / Commons.wikimedia.org

Воздушные заграждения

Без аэростатов обеспечивать оборону было невозможно, и они практически с первого дня войны защищали ленинградское небо от врага. Благодаря водороду гигантские аппараты поднимались вверх и курсировали над городом на средней высоте. Это препятствовало снижению немецких бомбардировщиков, и теперь они могли производить обстрел лишь с определенной высоты. Многие пытались снизиться, недооценивая возможности воздушных защитников, но при соприкосновении тут же происходил взрыв, уничтожавший налетчика.

Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду? Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Аэростаты эффективно защищали небо над Северной столицей, но имелись у них и серьезные недостатки. Например, срок их непрерывного пребывания в небе достигал максимум три недели: водород из летательных аппаратов постепенно выходил наружу, и они теряли высоту. Для нового «подъема» требовалась дозаправка, а осуществляли ее лишь на земле - при помощи лебедок, работающих на бензине. Однако уже в конце 1941 года запасы горючего иссякли, и над городом нависла угроза - без аэростатов небо оказалось беззащитным.

Решить вопрос с нехваткой снабжения удалось совершенно неожиданно: выход из сложнейшей ситуации нашел 32-летний военный техник - младший лейтенант Борис Шелищ.

Из советской армии изобретателя демобилизовали практически сразу после вторжения войск Германии на территорию СССР. В Ленинграде он занимался ремонтом аэростатных лебедок 3-го полка 2-го корпуса противовоздушной обороны. Рукастый и талантливый технарь, еще до войны Борис собрал легковую машину, на которой для технического руководства передвигался между постами.

Подсказка из книги

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Сперва младший лейтенант придумал использовать в работе с аэростатами лебедки от электрического лифта. Идея спасла положение, но ненадолго - довольно скоро город на Неве остался и без электроэнергии. Альтернативой могло стать механическое решение вопроса, но для такой работы требовалась физическая  сила. А ведь даже десяток мужчин в условиях повсеместной мобилизации на фронт найти было нереально, а весь технический персонал на аэростатных постах составлял максимум пять человек. Большинством из них были девушки.

Сутками Борис ломал голову, пытаясь найти выход из неразрешимой ситуации. И вдруг в книге, которую взялся читать в увольнении, на глаза ему попался любопытный кусок. Герои романа «Таинственный остров» Жюля Верна спорили, какое топливо будут использовать в будущем. В 11-й главе инженер Сайрес Смит предполагал, что после того, как на Земле иссякнут месторождения угля, люди перейдут на составляющие воды - кислород и водород. Вот она - разгадка проблемы с аэростатами!

Однако заменить бензин водородом было не так-то просто. Военный техник не мог не знать об эпизодах, когда подобные опыты заканчивались трагически. Ему была известна, например, история дирижабля «Гинденбург», когда погибли десятки людей. После нее опыты с опасным газом решили прекратить, что положило конец эре дирижаблей.

Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду?
Гибель LZ 129 «Гинденбург» - самого большого в мире из созданных до того времени дирижаблей, 1937 г. Фото: Commons.wikimedia.org

Меж тем другого выхода не было, и лейтенант Шелищ решил рискнуть.

Первый эксперимент провалился. Соединив шлангом аэростат с трубой двигателя «полуторки», изобретатель пустил отработанный водород. Двигатель сразу заработал, но при попытке нарастить обороты рвануло. Тогда исследователям относительно повезло - контузило только самого Шелища.

Встав на ноги, Борис сразу вернулся к работе над своей идеей, и решением проблемы на этот раз стал гидрозатвор, который разделял двигатель и огонь. Водород проходил сквозь «водную стену» - взрывы удавалось предотвратить. На испытания съехалось все руководство Ленинградской службы противовоздушной обороны.

В присутствии чиновников и военных запустили двигатель - тот завелся мгновенно, несмотря на то, что на улице было -30! Никаких перебоев в работе нового механизма низкие температуры не вызвали.

Командование настолько впечатлилось увиденным, что предписало в 10-дневный срок перевести все аэростатные лебедки на водород. Вот только ресурсов для этого у разработчиков не было.

Забытое изобретение

Не выполнить задание было нельзя. Талантливый техник понимал, что разгадка близка, и искал ее повсюду. Так он оказался на Балтийском заводе. Поискав в цехах, зашел на склад и наткнулся на использованные огнетушители. Для реализации проекта они подходили идеально! К тому же с каждой бомбардировкой их становилось все больше.

Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду?
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Времени было мало. Сжатые сроки вынудили разработчиков трудиться несколькими бригадами почти круглосуточно. Люди успокаивали себя - защита города важнее, чем сон, и это придавало сил. Тем временем счет созданных и установленных ими единиц нужного оборудования шел уже на сотни. Инженеры успели справиться с задачей: в назначенный день аэростаты вновь поднялись в небо непроходимой стеной, не давая врагам близко подлететь к осажденному городу.

Изобретение Шелища участвовало во многих военных выставках. За гениальную идею техника-самородка представили к награде - ордену Красной Звезды, а сам проект собирались отметить Сталинской премией. Но не случилось - работа по неизвестным сегодня причинам не прошла по конкурсу.

В начале 1942 года об изобретении узнали в Москве. Тогда Борис получил новое задание - на время переехать в столицу и обеспечить перевод на водород 300 двигателей в частях аэростатного заграждения. С задачей смекалистый ленинградец справился без труда. В качестве поощрения ему предложили остаться здесь навсегда, но тот отказался. Бориса мучила мысль - если он останется в столице, то как будто сбежит от голода, холода и других трудностей, которые остались в родном городе. Он вернулся в Ленинград и продолжил заниматься своим делом - осуществлять технический контроль аэростатных заграждений.

Дирижабли на двигателях младшего лейтенанта Шелища успешно использовали всю войну. Но после 9 мая 1945 года «бросового» водорода в стране не стало - время аэростатов закончилось. Впрочем, списанные изобретения ленинградского инженера продолжали применять в работе колхозов и совхозов.

Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду? Богиня и её Ладога. Воспоминания регулировщицы Дороги жизни

Со временем об изобретении забыли. В августе 1974 года в газете «Правда» появилась заметка «Топливо будущего - водород», где академик Владимир Струминский писал: «Даже если в мире исчезнут уголь и нефть, СССР энергетическая катастрофа не грозит, поскольку советские ученые, опередив американскую науку, нашли альтернативный источник энергии - водород. В Сибирском отделении Академии наук СССР в 1968 году, на год раньше, чем американцы, нашли способ использовать водород в качестве автомобильного топлива».

Заслуги ленинградца, в тяжелейших условиях создавшего водородный двигатель, были незаслуженно забыты и приписаны другим людям. Но ветераны Ленинградского фронта не оставили это без внимания. Они прислали опровержение, где рассказали настоящую историю изобретения младшего лейтенанта Бориса Шелища.

И стало ясно - в вопросе создания водородного двигателя СССР действительно перегнал Америку, но сделал это десятилетия назад.

Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду?
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Надежда Плахова, "АиФ"-Санкт-Петербург"

 
 
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Аэростаты, защищавшие небо над городом от вражеских налетов, стали существенной помощью в защите Ленинграда. Но для их запуска нужно было топливо, закончившееся...
 
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