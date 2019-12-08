Подсказка из книги. Как идеи Жюля Верна помогли блокадному Ленинграду?

Источник материала: Аргументы и факты

Воздушные заграждения

Без аэростатов обеспечивать оборону было невозможно, и они практически с первого дня войны защищали ленинградское небо от врага. Благодаря водороду гигантские аппараты поднимались вверх и курсировали над городом на средней высоте. Это препятствовало снижению немецких бомбардировщиков, и теперь они могли производить обстрел лишь с определенной высоты. Многие пытались снизиться, недооценивая возможности воздушных защитников, но при соприкосновении тут же происходил взрыв, уничтожавший налетчика.

Аэростаты эффективно защищали небо над Северной столицей, но имелись у них и серьезные недостатки. Например, срок их непрерывного пребывания в небе достигал максимум три недели: водород из летательных аппаратов постепенно выходил наружу, и они теряли высоту. Для нового «подъема» требовалась дозаправка, а осуществляли ее лишь на земле - при помощи лебедок, работающих на бензине. Однако уже в конце 1941 года запасы горючего иссякли, и над городом нависла угроза - без аэростатов небо оказалось беззащитным.

Решить вопрос с нехваткой снабжения удалось совершенно неожиданно: выход из сложнейшей ситуации нашел 32-летний военный техник - младший лейтенант Борис Шелищ.

Из советской армии изобретателя демобилизовали практически сразу после вторжения войск Германии на территорию СССР. В Ленинграде он занимался ремонтом аэростатных лебедок 3-го полка 2-го корпуса противовоздушной обороны. Рукастый и талантливый технарь, еще до войны Борис собрал легковую машину, на которой для технического руководства передвигался между постами.

Подсказка из книги

Сперва младший лейтенант придумал использовать в работе с аэростатами лебедки от электрического лифта. Идея спасла положение, но ненадолго - довольно скоро город на Неве остался и без электроэнергии. Альтернативой могло стать механическое решение вопроса, но для такой работы требовалась физическая сила. А ведь даже десяток мужчин в условиях повсеместной мобилизации на фронт найти было нереально, а весь технический персонал на аэростатных постах составлял максимум пять человек. Большинством из них были девушки.

Сутками Борис ломал голову, пытаясь найти выход из неразрешимой ситуации. И вдруг в книге, которую взялся читать в увольнении, на глаза ему попался любопытный кусок. Герои романа «Таинственный остров» Жюля Верна спорили, какое топливо будут использовать в будущем. В 11-й главе инженер Сайрес Смит предполагал, что после того, как на Земле иссякнут месторождения угля, люди перейдут на составляющие воды - кислород и водород. Вот она - разгадка проблемы с аэростатами!

Однако заменить бензин водородом было не так-то просто. Военный техник не мог не знать об эпизодах, когда подобные опыты заканчивались трагически. Ему была известна, например, история дирижабля «Гинденбург», когда погибли десятки людей. После нее опыты с опасным газом решили прекратить, что положило конец эре дирижаблей.



Гибель LZ 129 «Гинденбург» - самого большого в мире из созданных до того времени дирижаблей, 1937 г. Фото: Commons.wikimedia.org

Меж тем другого выхода не было, и лейтенант Шелищ решил рискнуть.

Первый эксперимент провалился. Соединив шлангом аэростат с трубой двигателя «полуторки», изобретатель пустил отработанный водород. Двигатель сразу заработал, но при попытке нарастить обороты рвануло. Тогда исследователям относительно повезло - контузило только самого Шелища.

Встав на ноги, Борис сразу вернулся к работе над своей идеей, и решением проблемы на этот раз стал гидрозатвор, который разделял двигатель и огонь. Водород проходил сквозь «водную стену» - взрывы удавалось предотвратить. На испытания съехалось все руководство Ленинградской службы противовоздушной обороны.

В присутствии чиновников и военных запустили двигатель - тот завелся мгновенно, несмотря на то, что на улице было -30! Никаких перебоев в работе нового механизма низкие температуры не вызвали.

Командование настолько впечатлилось увиденным, что предписало в 10-дневный срок перевести все аэростатные лебедки на водород. Вот только ресурсов для этого у разработчиков не было.

Забытое изобретение

Не выполнить задание было нельзя. Талантливый техник понимал, что разгадка близка, и искал ее повсюду. Так он оказался на Балтийском заводе. Поискав в цехах, зашел на склад и наткнулся на использованные огнетушители. Для реализации проекта они подходили идеально! К тому же с каждой бомбардировкой их становилось все больше.



«Мой прадед не предсказывал будущее». Правнук Жюля Верна о таланте писателя Подробнее

Времени было мало. Сжатые сроки вынудили разработчиков трудиться несколькими бригадами почти круглосуточно. Люди успокаивали себя - защита города важнее, чем сон, и это придавало сил. Тем временем счет созданных и установленных ими единиц нужного оборудования шел уже на сотни. Инженеры успели справиться с задачей: в назначенный день аэростаты вновь поднялись в небо непроходимой стеной, не давая врагам близко подлететь к осажденному городу.

Изобретение Шелища участвовало во многих военных выставках. За гениальную идею техника-самородка представили к награде - ордену Красной Звезды, а сам проект собирались отметить Сталинской премией. Но не случилось - работа по неизвестным сегодня причинам не прошла по конкурсу.

В начале 1942 года об изобретении узнали в Москве. Тогда Борис получил новое задание - на время переехать в столицу и обеспечить перевод на водород 300 двигателей в частях аэростатного заграждения. С задачей смекалистый ленинградец справился без труда. В качестве поощрения ему предложили остаться здесь навсегда, но тот отказался. Бориса мучила мысль - если он останется в столице, то как будто сбежит от голода, холода и других трудностей, которые остались в родном городе. Он вернулся в Ленинград и продолжил заниматься своим делом - осуществлять технический контроль аэростатных заграждений.

Дирижабли на двигателях младшего лейтенанта Шелища успешно использовали всю войну. Но после 9 мая 1945 года «бросового» водорода в стране не стало - время аэростатов закончилось. Впрочем, списанные изобретения ленинградского инженера продолжали применять в работе колхозов и совхозов.

Со временем об изобретении забыли. В августе 1974 года в газете «Правда» появилась заметка «Топливо будущего - водород», где академик Владимир Струминский писал: «Даже если в мире исчезнут уголь и нефть, СССР энергетическая катастрофа не грозит, поскольку советские ученые, опередив американскую науку, нашли альтернативный источник энергии - водород. В Сибирском отделении Академии наук СССР в 1968 году, на год раньше, чем американцы, нашли способ использовать водород в качестве автомобильного топлива».

Заслуги ленинградца, в тяжелейших условиях создавшего водородный двигатель, были незаслуженно забыты и приписаны другим людям. Но ветераны Ленинградского фронта не оставили это без внимания. Они прислали опровержение, где рассказали настоящую историю изобретения младшего лейтенанта Бориса Шелища.

И стало ясно - в вопросе создания водородного двигателя СССР действительно перегнал Америку, но сделал это десятилетия назад.



Ржев. Настоящая история «засекреченной» битвы Подробнее