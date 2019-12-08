﻿ «Хотела вылечить желудок». Минчанка ведет кулинарный блог и ходит в кино с чипсами из капусты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хотела вылечить желудок». Минчанка ведет кулинарный блог и ходит в кино с чипсами из капусты

09.12.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виктория Медведева — руководитель рекламного агентства. Семь лет назад она столкнулась с постоянными болями в желудке. Врачи минчанке помочь не смогли, и она пришла к тому, что нужно менять свое питание. С этого, но гораздо позже, начался ее кулинарный блог, в котором она стала показывать и рассказывать, что растительная еда — это секс.


Фото: из личного архива Виктории

Виктории 31 год. Трижды в неделю она ходит в тренажерный зал и каждый день готовит дома. Особенно не жалеет времени на то, чтобы сделать по-настоящему инстаграмные завтраки — отсюда и название ее блога «Завтрак с веганом».

—  Я тот человек, который пожертвует своим сном, но сделает хороший завтрак. Это моя медитация и важный ритуал для начала дня.

Готовит девушка только из растительных продуктов: четыре года назад она стала отказываться от мяса и молочки. Привыкание к новому рациону шло постепенно — сразу исчезла из меню свинина, потом другие виды мяса, пицца. Гораздо позже Виктория отказалась и от рыбы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ЗАВТРАК С ВЕГАНОМ МИНСК (@zavtrak_s_veganom) 8 Окт 2019 в 9:17 PDT

— Я не тот веган, который посмотрел фильм о жестокости и сказал, что не будет есть мясо. В 24 года у меня начал продолжительно болеть желудок. Видимой причины — гастрита, язвы — не было, а врачи «алмагелем» меня вылечить не могли. Это сродни зубной боли — не только физически, но и психологически. Через неделю уже невозможно переносить.

Блог в инстаграм начался с того, что окружающие — и даже ее родственники — стали часто задавать вопрос: «А что ты ешь?» Отвечать на него девушка стала в инстаграм. Шутит, что завела его для родных, чтобы они видели: «Все в порядке». Свои навыки в оформлении блога она прокачивает с помощью изучения гастрофизики — науке о питании, которое приносит удовольствие не только вкусом, но и эстетикой — посудой, приборами и т.д.

Виктория в постах признается, что любит есть и делает это часто и много. Но доставок, которые бы помогали ей меньше времени проводить на кухне, в Минске нет. Та же проблема и с кинотеатрами: туда Виктория готовит свои перекусы — чипсы из капусты кейл и пряно-соленый запеченный нут.


Фото: из личного архива Виктории

— Не дороже ли нут и необычная капуста привычных продуктов?

— У меня простое правило: на том, что я ем, нельзя экономить. Выбор растительных продуктов на белорусском рынке огромный, даже в супермаркете возле дома можно купить веганские продукты. Но есть и бюджетные вещи: например, я могу приготовить десяток блюд из свеклы, знаю 10−15 видов круп и бобовых, из которых сделаю блюда не хуже, чем в ресторане. Сказать, что стала тратить больше, не могу, но и меньше не стала.

Вот несколько рецептов от автора инстаграм-блога, которые можно повторить дома.

Морковный суп с апельсинами и пармезаном


Фото: из блога «Завтрак с веганом»

Для рецепта понадобится:

  • морковь — 300 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • имбирь — 5 г;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • чеснок — 1 шт.;
  • смесь специй: куркума — 1 ч.л., карри — ½ ч.л., копченая паприка -½ ч.л., сванская или ореховая соль — 1 ч.л.
  • для украшения: пармезан, пара кружочков апельсина, корица, чёрный перец, томаты черри.

Как приготовить:

  1. Морковь, болгарский перец, имбирь, чеснок, тимьян запекать в духовке 30 минут при температуре 200 °C. Овощи сбрызнуть оливковым маслом перед запеканием.
  2. Выдавить сок из апельсина.
  3. Печеные овощи взбить блендером. Добавить апельсиновый сок, 150 мл горячей воды и специи. Оставить суп настояться на 20 минут.
  4. Нарезать пару кружочков апельсина и обжарить в корице и перце. Украсить суп пармезаном, зеленью, жареным апельсином. Подавать с ржаными сухариками и черри.

Пряный нут вместо попкорна


Фото: из блога «Завтрак с веганом»

Для рецепта понадобится:

  • отварной нут (он продаются сразу готовым либо можно отварить 90−120 минут в соленой воде с веточками трав);
  • оливковое масло;
  • чеснок (не переборщите, если понесёте попкорн в кино);
  • тимьян;
  • специи и пряности по вкусу: соль, копчёная парика, а для остроты — карри, чили и т.д.

Как приготовить:

1. Хорошо промыть и высушить нут. Полить его оливковым маслом, засыпать специями, тимьяном, мелко рубленым чесноком. Тщательно перемешать.

2. Высыпать нут на противень с пергаментом и равномерно распределить. Запекать нут 30−40 минут в духовке при 200 °C на режиме с конвекцией. Нут должен подрумяниться.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Медведева руководитель рекламного агентства. Четыре года назад минчанка столкнулась с постоянными болями в желудке. Это стало поводом изменить свое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невероятно: феминистcкое шествие в Алма-Ате власти согласовывали почти год!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика