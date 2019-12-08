|
«Хотела вылечить желудок». Минчанка ведет кулинарный блог и ходит в кино с чипсами из капусты
Источник материала: Tut.by
Виктория Медведева — руководитель рекламного агентства. Семь лет назад она столкнулась с постоянными болями в желудке. Врачи минчанке помочь не смогли, и она пришла к тому, что нужно менять свое питание. С этого, но гораздо позже, начался ее кулинарный блог, в котором она стала показывать и рассказывать, что растительная еда — это секс.
Виктории 31 год. Трижды в неделю она ходит в тренажерный зал и каждый день готовит дома. Особенно не жалеет времени на то, чтобы сделать по-настоящему инстаграмные завтраки — отсюда и название ее блога «Завтрак с веганом».
— Я тот человек, который пожертвует своим сном, но сделает хороший завтрак. Это моя медитация и важный ритуал для начала дня.
Готовит девушка только из растительных продуктов: четыре года назад она стала отказываться от мяса и молочки. Привыкание к новому рациону шло постепенно — сразу исчезла из меню свинина, потом другие виды мяса, пицца. Гораздо позже Виктория отказалась и от рыбы.
— Я не тот веган, который посмотрел фильм о жестокости и сказал, что не будет есть мясо. В 24 года у меня начал продолжительно болеть желудок. Видимой причины — гастрита, язвы — не было, а врачи «алмагелем» меня вылечить не могли. Это сродни зубной боли — не только физически, но и психологически. Через неделю уже невозможно переносить.
Блог в инстаграм начался с того, что окружающие — и даже ее родственники — стали часто задавать вопрос: «А что ты ешь?» Отвечать на него девушка стала в инстаграм. Шутит, что завела его для родных, чтобы они видели: «Все в порядке». Свои навыки в оформлении блога она прокачивает с помощью изучения гастрофизики — науке о питании, которое приносит удовольствие не только вкусом, но и эстетикой — посудой, приборами и т.д.
Виктория в постах признается, что любит есть и делает это часто и много. Но доставок, которые бы помогали ей меньше времени проводить на кухне, в Минске нет. Та же проблема и с кинотеатрами: туда Виктория готовит свои перекусы — чипсы из капусты кейл и пряно-соленый запеченный нут.
— Не дороже ли нут и необычная капуста привычных продуктов?
— У меня простое правило: на том, что я ем, нельзя экономить. Выбор растительных продуктов на белорусском рынке огромный, даже в супермаркете возле дома можно купить веганские продукты. Но есть и бюджетные вещи: например, я могу приготовить десяток блюд из свеклы, знаю 10−15 видов круп и бобовых, из которых сделаю блюда не хуже, чем в ресторане. Сказать, что стала тратить больше, не могу, но и меньше не стала.
Вот несколько рецептов от автора инстаграм-блога, которые можно повторить дома.
Морковный суп с апельсинами и пармезаном
Для рецепта понадобится:
Как приготовить:
Пряный нут вместо попкорна
Для рецепта понадобится:
Как приготовить:
1. Хорошо промыть и высушить нут. Полить его оливковым маслом, засыпать специями, тимьяном, мелко рубленым чесноком. Тщательно перемешать.
2. Высыпать нут на противень с пергаментом и равномерно распределить. Запекать нут 30−40 минут в духовке при 200 °C на режиме с конвекцией. Нут должен подрумяниться.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Медведева руководитель рекламного агентства. Четыре года назад минчанка столкнулась с постоянными болями в желудке. Это стало поводом изменить свое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)