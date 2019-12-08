«Хотела вылечить желудок». Минчанка ведет кулинарный блог и ходит в кино с чипсами из капусты

Источник материала: Tut.by

Виктория Медведева — руководитель рекламного агентства. Семь лет назад она столкнулась с постоянными болями в желудке. Врачи минчанке помочь не смогли, и она пришла к тому, что нужно менять свое питание. С этого, но гораздо позже, начался ее кулинарный блог, в котором она стала показывать и рассказывать, что растительная еда — это секс.



Фото: из личного архива Виктории

Виктории 31 год. Трижды в неделю она ходит в тренажерный зал и каждый день готовит дома. Особенно не жалеет времени на то, чтобы сделать по-настоящему инстаграмные завтраки — отсюда и название ее блога «Завтрак с веганом».

— Я тот человек, который пожертвует своим сном, но сделает хороший завтрак. Это моя медитация и важный ритуал для начала дня.

Готовит девушка только из растительных продуктов: четыре года назад она стала отказываться от мяса и молочки. Привыкание к новому рациону шло постепенно — сразу исчезла из меню свинина, потом другие виды мяса, пицца. Гораздо позже Виктория отказалась и от рыбы.

— Я не тот веган, который посмотрел фильм о жестокости и сказал, что не будет есть мясо. В 24 года у меня начал продолжительно болеть желудок. Видимой причины — гастрита, язвы — не было, а врачи «алмагелем» меня вылечить не могли. Это сродни зубной боли — не только физически, но и психологически. Через неделю уже невозможно переносить.

Блог в инстаграм начался с того, что окружающие — и даже ее родственники — стали часто задавать вопрос: «А что ты ешь?» Отвечать на него девушка стала в инстаграм. Шутит, что завела его для родных, чтобы они видели: «Все в порядке». Свои навыки в оформлении блога она прокачивает с помощью изучения гастрофизики — науке о питании, которое приносит удовольствие не только вкусом, но и эстетикой — посудой, приборами и т.д.

Виктория в постах признается, что любит есть и делает это часто и много. Но доставок, которые бы помогали ей меньше времени проводить на кухне, в Минске нет. Та же проблема и с кинотеатрами: туда Виктория готовит свои перекусы — чипсы из капусты кейл и пряно-соленый запеченный нут.



Фото: из личного архива Виктории

— Не дороже ли нут и необычная капуста привычных продуктов?

— У меня простое правило: на том, что я ем, нельзя экономить. Выбор растительных продуктов на белорусском рынке огромный, даже в супермаркете возле дома можно купить веганские продукты. Но есть и бюджетные вещи: например, я могу приготовить десяток блюд из свеклы, знаю 10−15 видов круп и бобовых, из которых сделаю блюда не хуже, чем в ресторане. Сказать, что стала тратить больше, не могу, но и меньше не стала.

Вот несколько рецептов от автора инстаграм-блога, которые можно повторить дома.

Морковный суп с апельсинами и пармезаном



Фото: из блога «Завтрак с веганом»

Для рецепта понадобится:

морковь — 300 г;

апельсин — 1 шт.;

имбирь — 5 г;

болгарский перец — 1 шт.;

чеснок — 1 шт.;

смесь специй: куркума — 1 ч.л., карри — ½ ч.л., копченая паприка -½ ч.л., сванская или ореховая соль — 1 ч.л.

для украшения: пармезан, пара кружочков апельсина, корица, чёрный перец, томаты черри.

Как приготовить:

Морковь, болгарский перец, имбирь, чеснок, тимьян запекать в духовке 30 минут при температуре 200 °C. Овощи сбрызнуть оливковым маслом перед запеканием. Выдавить сок из апельсина. Печеные овощи взбить блендером. Добавить апельсиновый сок, 150 мл горячей воды и специи. Оставить суп настояться на 20 минут. Нарезать пару кружочков апельсина и обжарить в корице и перце. Украсить суп пармезаном, зеленью, жареным апельсином. Подавать с ржаными сухариками и черри.

Пряный нут вместо попкорна



Фото: из блога «Завтрак с веганом»

Для рецепта понадобится:

отварной нут (он продаются сразу готовым либо можно отварить 90−120 минут в соленой воде с веточками трав);

оливковое масло;

чеснок (не переборщите, если понесёте попкорн в кино);

тимьян;

специи и пряности по вкусу: соль, копчёная парика, а для остроты — карри, чили и т.д.

Как приготовить:

1. Хорошо промыть и высушить нут. Полить его оливковым маслом, засыпать специями, тимьяном, мелко рубленым чесноком. Тщательно перемешать.

2. Высыпать нут на противень с пергаментом и равномерно распределить. Запекать нут 30−40 минут в духовке при 200 °C на режиме с конвекцией. Нут должен подрумяниться.

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