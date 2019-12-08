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Невероятно: феминистcкое шествие в Алма-Ате власти согласовывали почти год!

09.12.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причем разрешили мероприятие в поддержку прав женщин с участием до 50 человек. В итоге пришло только шесть.

8 декабря в Алма-Ате за кинотеатром «Сары-Арка» состоялось санкционированное шествие, которое организовали активистки организации Feminita в поддержку прав женщин. Об этом сообщает Informburo.kz.

В мероприятии, по данным издания, приняли участие шесть человек. Vlast.kz сообщила о четырех участницах.

С плакатом «Акимат г. Алматы нам разрешил шествие для достижения равных прав и возможностей женщин в обществе, усиление их политической и гражданской позиции» (орфография оригинала сохранена – прим. «Ферганы») они несколько раз прошли от памятника Ленину до памятника Калинину.

Активистки пояснили, что городские власти требовали ограничить число участников шествия (не более 50 человек), поэтому Feminita «не стала широко анонсировать мероприятие».

С властями шествие согласовывалась почти год. Изначально его планировали провести 8 марта (заявка была подана 19 февраля), но разрешение было получено только 3 декабря. За день до марша, 7 декабря, Feminita сообщила, что его основная цель – «привлечь внимание к правам женщин, о которых обычно не говорят», включая лесбиянок и секс-работниц. 

«Мирное шествие инклюзивно и открыто всем участницам, чьи голоса замалчиваются, и предоставляет возможность этим девушкам и женщинам высказаться, выразить солидарность, обняться с сестрами», – отмечалось в заявлении.

Уже на самом мероприятии активистка Лейла Махмудова, ссылаясь на сложности согласования, заявила, что повестка была ограничена. По ее словам, «так как с акиматом договорились говорить об усилении политической и гражданской позиции женщин, сегодня шествие пройдет именно по этой теме».

Организация Feminita, созданная несколько лет назад, выступает в защиту групп, которых считает угнетенными в Казахстане (в их числе названы лесбиянки, женщины-инвалиды и секс-работницы). 

Она обращалась к властям с просьбой о регистрации, но получила отказ. Суд, где активистки пытались оспорить решение, заявил, что декларируемые задачи «не способствуют укреплению существующих духовно-нравственных ценностей, духовной культуры… престижа и роли семьи в обществе».


Ранее, в сентябре, в Алма-Ате прошел первый разрешенный феминистский митинг, на который собрались более сотни участниц, а также мужчины, поддержавшие их выступление. Они требовали соблюдения прав женщин и ужесточения наказания за насилие.
 
 
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Причем разрешили мероприятие в поддержку прав женщин с участием до 50 человек. В итоге пришло только шесть.
 
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