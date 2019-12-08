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Лучшая во Вселенной. Королевой красоты стала южноафриканка
09.12.2019 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: lenta. ru
Титул самой красивой женщины в этом году получила уроженка ЮАР — 26-летняя Зозибини Тунци.
«Мисс Вселенная» — один из четырех самых авторитетных в мире конкурсов красоты.
Финалисток консурса в этом году награждали 8 декабря в США. За титул первой красавицы во Вселенной боролись 90 представительниц разных стран.
Победительница получила корону и шикарный контракт, в которых входит, помимо предоставленя одежды и услуг стилистов, обучение в престижной актерской школе со стипендией, апартаменты в Нью-Йорке. Также королева красоты получит солидный денежный приз.
Тунци провела детство в деревне, а университетское образование получила в Кейптауне. Она имеет степень бакалавра в области связей с общественностью и управления имиджем. Параллельно девушка строила карьеру модели.
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Титул самой красивой женщины в этом году получила уроженка ЮАР — 26-летняя Зозибини Тунци.
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