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Лучшая во Вселенной. Королевой красоты стала южноафриканка

09.12.2019 11:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лучшая во Вселенной. Королевой красоты стала южноафриканка

фото: lenta. ru

Титул самой красивой женщины в этом году получила уроженка ЮАР — 26-летняя Зозибини Тунци.

«Мисс Вселенная» — один из четырех самых авторитетных в мире конкурсов красоты.


Финалисток консурса в этом году награждали 8 декабря в США. За титул первой красавицы во Вселенной боролись 90 представительниц разных стран. 


Победительница получила корону и шикарный контракт, в которых входит, помимо предоставленя одежды и услуг стилистов,  обучение в престижной актерской школе со стипендией, апартаменты в Нью-Йорке. Также королева красоты получит солидный денежный приз.


Тунци провела детство в деревне, а университетское образование получила в Кейптауне. Она имеет степень бакалавра в области связей с общественностью и управления имиджем. Параллельно девушка строила карьеру модели.



 
 
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Титул самой красивой женщины в этом году получила уроженка ЮАР — 26-летняя Зозибини Тунци.
 
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