Лучшая во Вселенной. Королевой красоты стала южноафриканка

Источник материала: Ежедневник



фото: lenta. ru

Титул самой красивой женщины в этом году получила уроженка ЮАР — 26-летняя Зозибини Тунци.

«Мисс Вселенная» — один из четырех самых авторитетных в мире конкурсов красоты.





Финалисток консурса в этом году награждали 8 декабря в США. За титул первой красавицы во Вселенной боролись 90 представительниц разных стран.





Победительница получила корону и шикарный контракт, в которых входит, помимо предоставленя одежды и услуг стилистов, обучение в престижной актерской школе со стипендией, апартаменты в Нью-Йорке. Также королева красоты получит солидный денежный приз.





Тунци провела детство в деревне, а университетское образование получила в Кейптауне. Она имеет степень бакалавра в области связей с общественностью и управления имиджем. Параллельно девушка строила карьеру модели.







