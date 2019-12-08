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Мокрый снег с дождем и до +6°С ожидается в Беларуси 10 декабря

09.12.2019 11:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мокрый снег с дождем и до +6°С ожидается в Беларуси 10 декабря
Фото из открытых источников

Мокрый снег с дождем и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.

 
 
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Фото из открытых источников Мокрый снег с дождем и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 декабря, сообщили БЕЛТА...
 
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