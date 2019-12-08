Мокрый снег с дождем и до +6°С ожидается в Беларуси 10 декабря

Источник материала: Аргументы и факты

Мокрый снег с дождем и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 1-6 градусов тепла.