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Не там переходила дорогу: минчанку сбил Subaru и переехал Nissan - она погибла

09.12.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня около 8:30 в Минске на ул.Сурганова автомобиль «Субару» под управлением мужчины 1967 г.р. двигался в крайней левой полосе.

В районе дома № 3 авто совершил наезд на женщину 1947 г.р., которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. 

От удара женщину  отбросило на автомобиль «Ниссан» под управлением женщины 1995 г.р., двигавшийся во встречном направлении. 

От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщает МВД.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 8:30 в Минске на ул.Сурганова автомобиль «Субару» под управлением мужчины 1967 г.р. двигался в крайней левой полосе.
 
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