Сделано немало: Путин и Лукашенко отметили юбилей Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В канун 20-летия Договора о Союзном государстве Владимир Путин и Александр Лукашенко подводили итоги и обсуждали дальнейших перспективы сотрудничества. После пяти часов сочинских переговоров президентов ясно одно: спорные вопросы есть, но препятствий для интеграции не было и нет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Деркач.

20-летие Союзного государства Путин и Лукашенко отметили в Сочи. Еще с порога белорусский лидер дал понять, что чувствует себя как дома и, несмотря на некоторые нерешенные вопросы между странами, настроен на позитивный лад.

«Все задаются вопросом в России: а что Лукашенко, с чем он туда едет, зачем он приехал вообще? Я скажу, Владимир Владимирович: мы немало сделали, но мы мало говорим о том, что сделали. Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно о том, чтобы люди и субъекты должны иметь равные условия для жизни и работы», – заявил президент Беларусь Александр Лукашенко.

«Мы и дальше будем делать все для того, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение. Прежде всего, в сфере экономики, но не только. И в социально сфере, что я считаю чрезвычайно важным, получали бы заметные преимущества», – отметил президент России Владимир Путин.

Итоги встречи Путин и Лукашенко снова утаили. Даже о рабочем обеде лидеров никаких деталей, кроме состава меню. Интеграцию президенты обсудили под шардоне и мерло, на закуску – барабулька с артишоком.

В 1997 году президенты поднимали бокалы за только что образованный «Союз Беларуси и России», который через полтора года станет Союзным государством. Депутат Госдумы Николай Харитонов тоже был свидетелем исторического события. От той памятной встречи у него сохранился сувенир. «По хорошему славянскому русскому обычаю сели, по рюмке чая выпили. Одну, другую, я тогда салфетку беру и говорю: Борис Николаевич, вы на самом деле за союз? Говорит – да. Я говорю, распишетесь», – рассказал Харитонов.

На салфетке расписались Ельцин, Лукашенко, Виктор Черномырдин и патриарх Алексий II. Шеф протокола тогда сделал депутату замечание и потребовал вернуть имущество. «Союз развалили без протокола. Позволь мне подписать людей, которые намерены восстановить этот союз. Взял свернул, положил в карман», – вспоминает Харитонов.

В декабре 1999-го Лукашенко снова прилетел в Москву – закреплять интеграцию новым договором. В аэропорту его встречал премьер-министр Владимир Путин. Журналисты допытывались: зачем странам еще один документ?

«Это нравственное восстановление возможной справедливости», – отвечал Александр Лукашенко.

«Я считаю, что это еще вопрос политической и экономической целесообразности», – добавил Владимир Путин.

«Президенты двух стран подписывают документ эпохального значения – договор о создании Союзного государства», – отметил тогда первый президент РФ Борис Ельцин.

Так союз двух стран официально получил новое имя, а 8 декабря стало днем рождения Союзного государства.

«Символично, что договор о создании Союзного государства подписывается на рубеже тысячелетий. Ведь у наших народов не только общая история, но общее будущее. Вы должны знать и помнить, что там, на Западе, у вас есть надежный друг, сильный друг, который никогда не продавал русского человека. Если мы вместе, нам по плечу любые задачи», – подчеркнул президент Беларуси.

Сколько было встреч за эти 20 лет, никто не считал, но только в 2019-м лидеры России и Беларуси виделись 16 раз. В галстуках и без. Интеграция шла не без проблем, но никогда не останавливалась. Две страны вместе протягивают нефтепроводы, строят атомные электростанции, проводят военные учения и фестивали. Сегодня Союзное государство – это 17 млн квадратных километров, на которых проживают 156 млн человек. Совокупный ВВП подбирается к 2 трлн долларов.

Управляет Союзным государством Высший Государственный Совет, куда входят президенты России и Беларуси, премьер-министры и руководители палат парламентов. В Союзном государстве есть свой бюджет. Он формируется за счет отчислений двух стран. В этом году он превысил 7 млрд рублей. Деньги идут на различные проекты: в культуре, медицине, спорте, высоких технологиях.

На полигоне Белорусского автозавода тестируют БелАЗ-беспилотник. В будущем он должен заменить труд человека в добыче полезных ископаемых. Умный самосвал – совместное детище белорусских машиностроителей и российских программистов.

«Горнодобывающие предприятия получают очень большие деньги. Даже 15-минутные отлучения водителя – покурить, перекусить, пересменки рабочих, усталость – выражаются в очень больших цифрах. Роботу все это не нужно», – объяснил руководитель отдела разработки компании-разработчика программного обеспечения Константин Коногорский.

«Я вижу, что машина остановилась, на дороге стоит препятствие. Я могу машину из роборежима перевести в дистанционное управление и с пульта сам объехать препятствие», – рассказал водитель-испытатель Андрей Вашкевич.

Скоро беспилотники проверят на прочность в карьерах российской Хакасии, где летом 30-градусная жара, а зимой 40-градусные морозы.

В Петербургском НИИ имени Турнера тоже сплошь передовые технологии. Там по совместной методике Беларуси и России лечат детей с аномалиями позвоночника. Без такой операции Ваня Богдашкин остался бы инвалидом.

«Катастрофически переживаю, но врачам действительно доверяю», – говорит мама мальчика Марина Богдашкина.

Переживать маме не о чем. Шанс на ошибку – нулевой. Спинальную систему и инструменты изготавливают под каждого конкретного больного. Из Питера на предприятие «Медбиотех» в Минск отправляют томографию. По ней на 3D-принтере печатают модель позвоночника, а потом на станке вытачивают титановые пластины, гайки, шурупы, пассатижи и отвертки, которыми хирурги ремонтируют Ванин позвоночник. За рубежом такие операции стоят 15 тысяч долларов и проводят их в 10-12 этапов. В Петербурге – бесплатно и за одни раз.

«Удается за одну операцию полностью ликвидировать врожденное искривление, восстановить правильные взаимоотношения позвоночника, то есть исправить позвоночный столб и создать условия для дальнейшего нормального роста и развития позвоночного столба», – отметил заместитель директора Научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера Сергей Виссарионов.

Разработкой уже заинтересовались зарубежные коллеги. Специалисты Союзного государства готовы делиться опытом.

«Хирургическое лечение хорошо получается тогда, когда дружат два народа и специальности этих народов. Это прорыв технологии. Проект настолько удачный, что трудно себе представить: попали в яблочко», – говорит директор НИИ имени Турнера Алексей Баиндурашвили.

В Большом театре Беларуси – большая премьера: балет «Сотворение мира». В роли Адама – белорус Олег Еромкин, партия Евы – у россиянки Людмилы Хитровой. Училище Людмила закончила в Нижнем Новгороде, мастерство оттачивала в Красноярске, а 10 лет назад ее пригласили в Минск. Домой она летает по российскому паспорту. У нее полный социальный пакет, а годы работы в Беларуси войдут в трудовой стаж.

«Я не разделяю этих стран и не чувствую себя иностранкой. Это мой дом, я состоялась в этой стране как артистка, в семейном и социальном плане», – призналась заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова.

Олег не только партнер по сцене. Пять лет назад они с Людмилой поженились. Сын Данила – теперь их главный российско-белорусский проект.

«Ребенок имеет все права, что и дети Беларуси. Я не чувствую себя ущемленной. Нет такого, что я куда-то приду, а мне не помогут», – добавила Людмила.

Песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова подсказала идею для еще одного проекта Союзного государства – памятника советскому солдату под Ржевом . 35-метровую фигуру бойца поднимает в небо стая журавлей.

«Все больше и больше, расстояние между журавлями, и появляется эффект растворения», – отметил скульптор Андрей Коробцов.

Бои под Ржевом унесли жизни 1,3 млн советских солдат, а немцев потрепали настолько, что они ушли оттуда сами. Даже Черчилль, узнав об освобождении Ржева, поздравил Сталина телеграммой. Настолько важен был этот рубеж. Строители завершили сборку верхней части фигуры солдата, теперь работают над входной группой – там, где будут плиты с именами павших бойцов и музей. По размерам этот комплекс не уступит памятникам воинам освободителям в Европе и станет самым масштабным монументом защитникам Родины в современной России. Ржевский мемориал откроют в мае 2020-го к 75-летию Великой Победы. Владимир Путин пригласил Вооруженные силы Беларуси принять участие в Параде Победы. 9 мая на Красной площади главный праздник отметят вместе.