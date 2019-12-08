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Банк БелВЭБ переехал в Островце в новый офис

Открывая сервисный офис, Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский отметил, что банк в настоящее время проводит трансформацию розничной сети, оставаясь при этом максимально удобным и комфортным для клиентов. «Мы стремимся создавать удобства для клиентов на всех этапах взаимодействия с банком, будь то офис или мобильное приложение», – подчеркнул Василий Матюшевский. По его словам, сервисный офис Банка БелВЭБ в Островце готов обслуживать также жителей Ошмянского и Сморгонского районов.

Председатель Островецкого районного Совета депутатов Ирина Тальчук отметила возрастающую потребность жителей Островца в современных качественных банковских продуктах. «В последние годы высокими темпами увеличивается население нашего района, активно развивается бизнес. Мы рады, что Банк БелВЭБ растет вместе с нами и стремится учитывать наши тенденции и потребности наших жителей», – сказала она.