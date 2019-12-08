«Президент Белоруссии в санатории «Беларусь»: что «Коммерсант» написал о встрече Лукашенко и Путина

Источник материала: KYKY

В субботу, 7 декабря, в Сочи встретились Александр Лукашенко и Владимир Путин, чтобы обсудить 11 незакрытых вопросов по интеграции. Беседа длилась пять часов, но президенты все еще не сделали официальных заявлений. Тем временем издание «Коммерсант», богатое «инсайдами» разной степени фейковости, выпустило материал под авторством Андрея Колесникова. Текст должен был объяснить, как проходила встреча, но на деле оказалась очередной язвительной заметкой. Максимально кратко пересказываем ее суть.

Как пишет Колесников, Лукашенко и Путин ни о чем не договорились. Якобы кто-то предполагал, что на встрече с Путиным Лукашенко заявит о профнепригодности своего премьера, чего «даже представить себе нельзя по отношению к Дмитрию Медведеву со стороны Владимира Путина». Но вся эта история с предположениями – больше о непредсказуемости президента Беларуси.

До готовности Путина вести переговоры Лукашенко находился в санатории «Беларусь» (это слово употребляется в тексте единожды; в остальных случаях автор предпочитает слово «Белоруссия»): смотрел российские телеканалы и читал Telegram-каналы. Он будто бы заявил, что вся Россия задается вопросом, с какой целью он приехал. Тут Колесников ловит президента на лжи: мол, по утрам на ТВ транслируют программы «Умники и умницы» и «Сто к одному». «Не исключено, что подчиненные специально к приезду подготовили Александру Лукашенко цикл телепередач в записи, где люди и в самом деле только над этим и ломали головы, – да и показали», – сыплет аргументами автор.

Кульминация в тексте «Коммерсанта» – начало заседания. В переговорную якобы влетает помощница Лукашенко Дарья Шманай «со старорежимным дипломатом», при этом девушка, по утверждению Колесникова, «не считает нужным снимать пальто в компании большого количества мужчин в костюмах и галстуках».

Затем автор цитирует президентов. Первую более-менее конкретную речь из всего материала произносит Лукашенко: «Развивая наш договор, люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Равные условия – больше ничего не надо!» – говорит Лукашенко. Корреспондент называет это высказывание «лукавством, простым, как три беларуских рубля». «Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть! Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия! Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену! В противном случае мы просто не создадим основу наших отношений», – констатирует Лукашенко.

Колесников пишет, что Александр Лукашенко «сдает» Владимира Путина, намекая, что президент России был в его доме. Это якобы вскрывает более близкие отношения глав стран, чем готов афишировать Путин. Когда в доме гаснет свет, у автора «появляется соблазн» подумать, что «Александру Лукашенко решили устроить «темную». После обеда стороны возвращаются к переговорам: на углубление интеграции, со слов автора текста, Лукашенко не согласен: ни единой валюты, ни политической интеграции он не допускает. В конце концов президент Беларуси уезжает.