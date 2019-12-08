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Вышел трейлер продолжения «Чудо-женщины». С Галь Гадот и крутым саундтреком
Источник материала: Tut.by
Студия Warner Bros. показала трейлер предстоящей супергеройской премьеры «Чудо-женщина: 1984». Это продолжение истории воительницы-амазонки Дианы из Темискиры, роль которой снова сыграла Галь Гадот. Действие сиквела перемещено в 1984 год.
«Чудо-женщина» — супергеройский фильм Пэтти Дженкинс 2017 года, основанный на одноименном комиксе издательства DC Comics. В 2020 году он обзаведется полнометражным продолжением.
В главной роли в киноновинке вновь замечена израильская актриса Галь Гадот, к ней присоединятся Кристен Уиг («Охотники за привидениями» 2016 года) и Педро Паскаль («Мандалорец»), оба сыграют злодеев. В минский прокат фильм выйдет 4 июня 2020 года.
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Студия Warner Bros. показала трейлер предстоящей супергеройской премьеры «Чудо-женщина: 1984». Это продолжение истории воительницы-амазонки Дианы из Темискиры, роль...
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