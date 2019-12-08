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"Белнефтехим" в 26-й раз поднял цены на топливо

09.12.2019 11:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн «Белнефтехим» сообщает, что с учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях с 8 декабря увеличивается на 1 копейку.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро сегодня составляет 1,61 руб., АИ-95-К5-Евро — 1,71 руб., АИ-98-К5-Евро — 1,93 руб., ДТ — 1,71 руб.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Концерн «Белнефтехим» сообщает, что с учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на...
 
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