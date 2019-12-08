Хотите приобрести подарки за границей в преддверии Рождества и Нового года? Что необходимо знать…

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09.12.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестская таможня напоминает о правилах ввоза на территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров, наиболее часто перемещаемых гражданами перед зимними праздниками.
В соответствии с таможенным законодательством наземными и водными видами транспорта беспошлинно могут быть ввезены товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро и весом не более 25 кг. В случае въезда в Республику Беларусь чаще 1 раза в три календарных месяца эта норма составляет соответственно 300 евро и 20 кг.
При этом, следует учесть, что:
Не допускается ввоз:
- алкогольных напитков в количестве более 5 литров на одно физическое лицо;
- алкогольных напитков в любом количестве физическим лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
- бенгальских огней, фейерверков, петард, фаеров и др. относящихся к категории пиротехнических изделий. Их ввоз на территорию ЕАЭС физическим лицам в качестве товаров для личного пользования запрещен.
Можно ввозить:
3) Подарки (мобильный телефон, планшет, духи, сумочки и др.). Их беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается:
- при условии отнесения к товарам для личного пользования. Если речь идет о мобильном телефоне или планшетном компьютере, то отнесение их к данной категории возможно в количестве не более 2-х штук каждого гаджета в течение одного календарного года. С полным списком предлагаем ознакомиться на сайте ГТК (
- их общая стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и общий вес не превышает 25 килограммов (или 300 евро и 20 кг. соответственно).
При приобретении товаров сверх установленных норм ввоза необходимо будет уплатить таможенную пошлину в размере 30% от их стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.
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Брестская таможня напоминает о правилах ввоза на территорию Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров, наиболее часто перемещаемых гражданами...
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