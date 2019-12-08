Самая массовая: на акцию протеста в Гонконге вышли 800 тысяч человек





Гонконг, архивное фото





fergana Акцию организовало правозащитное движение «Гражданский фронт за права человека» (Civil Human Rights Front, CHRF), причем она стала первой с августа санкционированной акцией, пишет





В начале июня та же группа провела два мирных марша, которые, по ее оценкам, собрали более 3 млн человек. Как отмечает CNA, цифры, названные полицией в этот раз, традиционно занижены, но даже они позволяют назвать эту акцию крупнейшей за последние месяцы.





Протестующие вышли в парк Виктории в центре Гонконга и отправились маршем в деловой район. Участники держали плакаты: «Свобода Гонконгу», «Пять требований и ни одним меньше!» и другие. Когда стемнело, люди включили фонари на мобильных телефонах.









Митинги в полуавтономном китайском городе начались в марте и апреле и стали более массовыми в июне. Первоначально они были вызваны законопроектом об экстрадиции, который позволял бы отправлять людей в материковый Китай.





В июне на марш против экстрадиции вышли более миллиона человек (всего на территории Гонконга проживает около семи с половиной миллионов человек).







