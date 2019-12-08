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Самая массовая: на акцию протеста в Гонконге вышли 800 тысяч человек

09.12.2019 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гонконге состоялась самая массовая за последние полгода разрешенная акция протеста. По оценке организаторов, в ней приняли участие 800 тыс. человек, по подсчетам полиции — 183 тыс., пишет Bloomberg. Перед маршем полиция задержала 11 человек.


Гонконг, архивное фото

Акцию организовало правозащитное движение «Гражданский фронт за права человека» (Civil Human Rights Front, CHRF), причем она стала первой с августа санкционированной акцией, пишет fergana

В начале июня та же группа провела два мирных марша, которые, по ее оценкам, собрали более 3 млн человек. Как отмечает CNA, цифры, названные полицией в этот раз, традиционно занижены, но даже они позволяют назвать эту акцию крупнейшей за последние месяцы.

Протестующие вышли в парк Виктории в центре Гонконга и отправились маршем в деловой район. Участники держали плакаты: «Свобода Гонконгу», «Пять требований и ни одним меньше!» и другие. Когда стемнело, люди включили фонари на мобильных телефонах.


Митинги в полуавтономном китайском городе начались в марте и апреле и стали более массовыми в июне. Первоначально они были вызваны законопроектом об экстрадиции, который позволял бы отправлять людей в материковый Китай. 

В июне на марш против экстрадиции вышли более миллиона человек (всего на территории Гонконга проживает около семи с половиной миллионов человек).
 
 
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В Гонконге состоялась самая массовая за последние полгода разрешенная акция протеста. По оценке организаторов, в ней приняли участие 800 тыс. человек, по подсчетам...
 
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