Лесхозы Могилевщины предлагают принять участие в акции «Сохрани символ праздника»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Лесхозы предлагают приобрести елки в кадках, сохранить их до весны, а затем высадить в грунт, таким образом, присоединившись к экологической акции «Сохрани символ праздника», внеся свой вклад в озеленение малой родины.



Акция пройдет уже второй разво всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения свыше 30 тысяч человек. Высадить деревья можно будет в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса», которая традиционно проходит в апреле. Каждому покупателю новогоднего дерева в кадке будет вручена памятка по уходу. В ассортименте, который предложат лесхозы — европейская, колючая и сербская ели, обыкновенная сосна, западная туя и другие деревья.



По информации Могилевского ГПЛХО, с каждым годом спрос на новогодние деревья в кадках увеличивается. В канун 2019 года в Могилевской области было продано 189 новогодних деревьев в кадках. Годом ранее — 162. То есть количество людей, выбирающих экологичные решения, растет, позволяя не нарушать новогодние традиции.