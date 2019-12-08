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Лесхозы Могилевщины предлагают принять участие в акции «Сохрани символ праздника»

09.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Лесхозы Могилевщины предлагают принять участие в акции «Сохрани символ праздника»Лесхозы предлагают приобрести елки в кадках, сохранить их до весны, а затем высадить  в грунт, таким образом, присоединившись к экологической акции  «Сохрани символ праздника», внеся свой вклад в озеленение малой родины.
 
Акция пройдет уже второй разво всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения свыше 30 тысяч человек.  Высадить деревья можно будет в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса», которая традиционно проходит в апреле. Каждому покупателю новогоднего дерева в кадке будет вручена памятка по уходу. В ассортименте, который предложат лесхозы  — европейская, колючая и сербская ели, обыкновенная сосна, западная туя и другие деревья.
 
По информации Могилевского ГПЛХО, с каждым годом спрос на новогодние деревья в кадках увеличивается. В канун 2019 года в Могилевской области было продано 189 новогодних деревьев в кадках.  Годом ранее — 162.  То есть  количество людей, выбирающих экологичные решения, растет, позволяя не нарушать новогодние традиции.

mogilevnews.by

 
 
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Лесхозы предлагают приобрести елки в кадках, сохранить их до весны, а затем высадить  в грунт, таким образом, присоединившись к экологической
 
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