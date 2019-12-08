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Совместная работа - минимизирует чрезвычайные ситуации

09.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского РОЧС провел встречу в трудовом коллективе ГУО «Гимназия г. Фаниполь».

Во время своего выступления Максим Валерьевич довел до присутствующих оперативную обстановку, сложившуюся с чрезвычайными ситуациями за прошедший период текущего года на территории области и Дзержинского района. Привел примеры пожаров, произошедших на территории района и обстоятельства гибели людей на них.

Не оставил без внимания вопросы соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования и напомнил всем о необходимости поддержания в исправном состоянии автономных пожарных извещателей в домовладении.

В завершении встреч была поднята наиболее острая тема, которая волнует, как спасателей, так и обычных граждан – тема гибели и травматизма детей на пожарах. Приводя примеры пожаров с гибелью детей, Максим Валерьевич обозначил, что зачастую именно взрослые виновны в трагедиях, именно поэтому, в своем обращении, еще раз призвал участников встречи обучать детей основам безопасности жизнедеятельности тем более, что для данного учреждения это очень актуально, и только совместная и слаженная работа позволит минимизировать такого рода чрезвычайные ситуации.




 
 
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Начальник Дзержинского РОЧС провел встречу в трудовом коллективе ГУО «Гимназия г. Фаниполь».
 
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