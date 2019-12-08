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Анна ТАРАНЬКО – «Прыгажуня Палесся-2019»

09.12.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В минувшую пятницу разрешилась главная интрига конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2019». Корона и титул самой красивой девушки города достались 18-летней пинчанке Анне ТАРАНЬКО.










Прийти на кастинг студентку медицинского колледжа Анну Таранько уговорила подруга. В нынешнем году поучаствовать в конкурсе решилось рекордное количество девушек, и как результат в финал попали 25 красавиц. К слову, он являлся региональным отборочным этапом республиканского конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020».







Подготовка участниц к финалу заняла примерно месяц. За это время девушки не только учились дефилировать по сцене, но и посещали различные мастер-классы. Так, в фитнес-центре «Адреналин» им рассказали, что красота – это не худоба, а подтянутость и физическая сила. В салоне «Галерея красоты» девушки обсуждали правильный уход за волосами и кожей. А в студии моды «Fashion» участниц конкурса обучали мастерству дефиле и подаче себя на сцене.







Такого масштаба Пинск еще не видел. Во-первых, все действо происходило на обновленных сцене и в зале городского Дома культуры, что добавляло событию торжественности и уникальности. Во-вторых, состав многочисленного жюри можно было без сомнений назвать звездным. Возглавлял его национальный директор Всемирной Лиги Красоты и Моды, член жюри международных конкурсов красоты Виталий Жилинский. Вместе с ним в наш город приехали видные деятели в сфере красоты и моды: доктор медицинских наук, действительный член Международной конфедерации обществ пластической и эстетической хирургии Владимир Косинец (Москва), визажист-косметолог, директор сети салонов «Жан-Стиль» Жанна Скок (Слоним), директор салона свадебной и вечерней моды «Модная версия» Божена Рукша (Гродно), заместитель директора по идеологии ОАО «Купалинка» Илона Гражинская (Солигорск), а также специальный приглашенный гость – экс-солист группы «Турбомода», звездный эксперт шоу «Мужское и женское» на 1 канале певец Саша Попов (Москва) и другие. Помимо многочисленных спонсоров конкурса впервые в его истории в составе жюри были представители Пинского горисполкома – начальник управления по образованию Ольга Левченко и заведующая сектором культуры Тамара Демиденко. 










Изнуряющая подготовка в течение месяца и всего два часа на сцене. Но каких! Девушки выходили к зрителям шесть раз – в пяти дефиле и «Визитной карточке». Первый выход участниц был, не побоюсь этого слова, шикарным, ведь девушки были одеты в меховые изделия от бренда «Apart-Fashion». В этом же образе участницы представили себя в конкурсе «Визитная карточка». Не менее зрелищные дефиле были в спортивной одежде  от бренда «Format», одежде для дома от ОАО «Купалiнка», свадебных платьях от пинских салонов и вечерних нарядах от гродненского салона «Модная версия». 







Во время совещания жюри, зрителям не пришлось скучать, ведь перед ним выступил российский певец Саша Попов, который исполнил хиты 90-х. Членам жюри необходимо было определить не только тройку финалистов конкурса, но и еще четырех девушек, достойных различных номинаций. 




Самой спортивной девушкой стала Юлия Ясевич, которая получила ленту в номинации «Мисс Format». Итак, в номинации «Мисс Купалинка» победа досталась Карине Горбацевич, которая запомнилась зрителям не только яркой внешностью, но и неплохим исполнением рэпа в «Визитной карточке». «Мисс Фаберлик» названа невероятно милая и нежная Кристина Мосейчук.




В номинации «Мисс фото», которая присуждается на всех конкурсах красоты и является одной из самых значимых, победила жгучая брюнетка Екатерина Ульянчик. 





Кто же оказался в тройке лидеров? II вице-мисс стала хрупкая девушка с кукольной внешностью Мария Левашкевич.




I вице-мисс – обладательница милых ямочек и самой яркой на конкурсе внешности Анастасия Тетерук.




Короны победительницы конкурса и звания «Прыгажуня Палесся» удостоилась Анна Таранько.




Девушку с классической славянской внешностью, высоким ростом и достойной подачей на сцене отметили многие члены жюри. Сама Анна призналась, что была уверена в своих силах, но не ожидала, что займет такой высокий титул. Самым тяжелым до конкурса для нее оказалось постоянно быть на каблуках, а самым тяжелым после него – расставаться с участницами, с которыми за это время девушка успела подружиться. 




А мы будем следить за дальнейшей судьбой Анны, цель которой – пройти областной этап конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020».

Анна ВЕРЕНИЧ
Фото автора


 
Теги: Гродно
 
 
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В минувшую пятницу разрешилась главная интрига конкурса красоты «Прыгажуня Палесся-2019». Корона и титул самой красивой девушки города достались 18-летней пинчанке...
 
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