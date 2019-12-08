﻿ В Генеральском доме продают квартиру с необычной планировкой: ванная - 8 «квадратов», с окном. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Генеральском доме продают квартиру с необычной планировкой: ванная - 8 «квадратов», с окном

09.12.2019 12:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральский дом — это две сталинки между площадью Калинина и бульваром Толбухина, которые за счет соединения аркой воспринимаются как один цельный объект. Высокое звание этот дом получил неспроста — после войны квадратные метры в нем выделяли в основном офицерам высшего командного состава. Планировки квартир такие, что даже по сегодняшним меркам считаются шикарными — с большими гостиными, просторными кухнями и ванными с полноценным окном. На вторичном рынке жилья недавно появилась в продаже трехкомнатная квартира в этом доме Посмотрите, какая она атмосферная изнутри!


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Квартира трехкомнатная, площадью 87 квадратных метров. Кухня — 11 квадратных метров, ванная комната — 8. Высота потолков — 3,2 метра. Обратите внимание, какая милая и теплая обстановка в этой квартире, согретая семейными портретами, книгами и картинами. продаеются жилье за 199,9 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость

Фото: Куфар. Нежвижимость
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстановка в квартире такая, как будто в ней остановилось время.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лесхозы Могилевщины предлагают принять участие в акции «Сохрани символ праздника»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика