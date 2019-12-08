В Генеральском доме продают квартиру с необычной планировкой: ванная - 8 «квадратов», с окном

Источник материала: Tut.by

Генеральский дом — это две сталинки между площадью Калинина и бульваром Толбухина, которые за счет соединения аркой воспринимаются как один цельный объект. Высокое звание этот дом получил неспроста — после войны квадратные метры в нем выделяли в основном офицерам высшего командного состава. Планировки квартир такие, что даже по сегодняшним меркам считаются шикарными — с большими гостиными, просторными кухнями и ванными с полноценным окном. На вторичном рынке жилья недавно появилась в продаже трехкомнатная квартира в этом доме Посмотрите, какая она атмосферная изнутри!



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Квартира трехкомнатная, площадью 87 квадратных метров. Кухня — 11 квадратных метров, ванная комната — 8. Высота потолков — 3,2 метра. Обратите внимание, какая милая и теплая обстановка в этой квартире, согретая семейными портретами, книгами и картинами. продаеются жилье за 199,9 тысяч долларов в эквиваленте.



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость



Фото: Куфар. Нежвижимость