Неустойчивая погода с кратковременными осадками ожидается на этой неделе

Во вторник, 10 декабря, погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты и теплая воздушная масса. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 градусов тепла.

В среду, 11 декабря, ночью и утром местами, днем по югу страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.

В четверг, 12 декабря, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, днем - от минус 2 по северу до 5 градусов тепла по югу страны.

В пятницу, 13 декабря, атмосферные фронты обусловят ночью местами, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.

В субботу, 14 декабря, во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 4 градусов, по востоку при прояснениях до 5 градусов мороза. Днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов, по юго-западу страны - до 6 градусов тепла.

В воскресенье, 15 декабря, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, по северо-востоку при прояснениях понизится до 5 градусов мороза. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

Источник: БЕЛТА .