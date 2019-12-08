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Россию отстранили от Олимпиады-2020

09.12.2019 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Россию отстранили от Олимпиады-2020
Также Россию на 4 года лишили права принимать ЧМ и подавать заявки на их проведение

Помимо этого WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством ОКР и ПКР.
 
 
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Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
 
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