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Россию отстранили от Олимпиады-2020
Источник материала: Партизан
Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
Также Россию на 4 года лишили права принимать ЧМ и подавать заявки на их проведение
Помимо этого WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий госслужащими РФ и руководством ОКР и ПКР.
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Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.
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