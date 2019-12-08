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У частного дома под Оршей раскопали ящик гранат
Источник материала: Партизан
Ящик с гранатами, производившимися в СССР в 1930-х годах, обнаружили при проведении земляных работ в переулке Дальний в Орше.
Во время прокладки траншеи недалеко от частного дома и здания бывшей больницы ковш экскаватора на глубине 1,5 метра зацепил деревянный ящик. Рабочие заметили, что из ветхой тары посыпались гранаты, и вызвали милицию.
Правоохранители взяли опасную находку под охрану и сообщили о ней в войсковую часть 5524. В результате приехавшие саперы извлекли из земли 39 ручных гранат. Судя по фото, опубликованным милицией, это советская ручная граната образца 1914/30 годов.
В 1930 году в СССР была проведена модернизация гранты РГ-14, разработанной капитаном артиллерии Владимиром Рдутловским во время Первой мировой войны. Кроме того граната получила осколочную рубашку, которая увеличивала количество осколков и должна была применяться в оборонительном бою.
Такие гранаты производились только до 1934 года, но их было изготовлено большое количество. Поэтому РККА применяла эти гранаты вплоть до середины 1943 года, когда складские запасы, наконец, исчерпались.
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Ящик с гранатами, производившимися в СССР в 1930-х годах, обнаружили при проведении земляных работ в переулке Дальний в Орше.
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