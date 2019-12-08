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Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

09.12.2019 13:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.


Фото: ru.delfi.lt

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.

Также Россия не сможет принимать крупные спортивные соревнования, к которым относятся чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Напомним, что причиной этого стали доказанные случаи манипуляций с базой Московской антидопинговой лаборатории.

 
 
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в...
 
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