Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Источник материала: Tut.by

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.



Фото: ru.delfi.lt

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.

Также Россия не сможет принимать крупные спортивные соревнования, к которым относятся чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Напомним, что причиной этого стали доказанные случаи манипуляций с базой Московской антидопинговой лаборатории.