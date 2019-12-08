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Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира
Источник материала: Tut.by
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Об этом сообщает пресс-служба WADA.
«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», — сказано в сообщении.
Также Россия не сможет принимать крупные спортивные соревнования, к которым относятся чемпионаты мира и Олимпийские игры.
Напомним, что причиной этого стали доказанные случаи манипуляций с базой Московской антидопинговой лаборатории.
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в...
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