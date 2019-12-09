Какие изменения ожидаются в оплате труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года?

Источник материала: Клiч Радзiмы

С 1 января 2020 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (далее Указ № 27), который комплексно меняет оплату труда бюджетников, а их в районе более 1,5 тысячи человек, что составляет 34 % от общего числа работающих в районе.

Новая система оплаты проще, количество нормативных правовых актов, регулирующих эту сферу, сократится.

Вместо 27-разрядной тарифной сетки будет 18-разрядная с разницей между коэффициентами не менее 6 %. Вместо тарифной ставки первого разряда вводится базовая ставка, размер которой будет определять правительство на начало календарного года. С 1 января 2020 года она составит 180 рублей.

Упростится и структура заработной платы: оклад, стимулирующие (надбавки, премии) и компенсирующие (доплаты) выплаты. При этом расширяются права нанимателя в установлении размера таких выплат.

Есть и другие изменения. Например, сейчас выплачивается надбавка за стаж за работу в отрасли, с 1 января 2020 года будет учитываться стаж за работу в бюджетных организациях. Он будет исчисляться с момента образования Республики Беларусь, т.е. с 19 сентября 1991 года. Максимальная надбавка 30 % будет начисляться за 15 лет такого стажа, Работа в «бюджете» в других странах учитываться не будет.

Обращаем внимание работников бюджетной сферы: меняется не размер, а система оплаты труда. Указом № 27 определено, что при введении новой системы размер начисленной заработной платы (без премии) у бюджетников не должен быть ниже, чем до нововведений.

Внесение изменений в трудовые договоры (контракты), связанных с вступлением в силу Указа № 27, приводит их в соответствие с законодательством и не является изменением существенных условий труда.

Управление по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома.