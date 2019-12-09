ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие изменения ожидаются в оплате труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года?

09.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Какие изменения ожидаются в оплате труда работников бюджетных организаций с 1 января 2020 года?

С 1 января 2020 года вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (далее Указ № 27), который комплексно меняет оплату труда бюджетников, а их в районе более 1,5 тысячи человек, что составляет 34 % от общего числа работающих в районе.

Новая система оплаты проще, количество нормативных правовых актов, регулирующих эту сферу, сократится.

Вместо 27-разрядной тарифной сетки будет 18-разрядная с разницей между коэффициентами не менее 6 %. Вместо тарифной ставки первого разряда вводится базовая ставка, размер которой будет определять правительство на начало календарного года. С 1 января 2020 года она составит 180 рублей.

Упростится и структура заработной платы: оклад, стимулирующие (надбавки, премии) и компенсирующие (доплаты) выплаты. При этом расширяются права нанимателя в установлении размера таких выплат.

Есть и другие изменения. Например, сейчас выплачивается надбавка за стаж за работу в отрасли, с 1 января 2020 года будет учитываться стаж за работу в бюджетных организациях. Он будет исчисляться с момента образования Республики Беларусь, т.е. с 19 сентября 1991 года. Максимальная надбавка 30 % будет начисляться за 15 лет такого стажа, Работа в «бюджете» в других странах учитываться не будет.

Обращаем внимание работников бюджетной сферы: меняется не размер, а система оплаты труда. Указом № 27 определено, что при введении новой системы размер начисленной заработной платы (без премии) у бюджетников не должен быть ниже, чем до нововведений.

Внесение изменений в трудовые договоры (контракты), связанных с вступлением в силу Указа № 27, приводит их в соответствие с законодательством и не является изменением существенных условий труда.

Управление по труду, занятости и социальной защите Шарковщинского райисполкома.

Comments are closed.

« В Витебской области дали старт акции «Чудеса на рождество»
Новости дня
Новости разные
 
ВАДА рассмотрит вопрос об исключении России из международных спортивных состязаний на 4 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика