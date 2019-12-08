Зональные областные соревнования по шахматам среди школьников

Источник материала: Новости Дзержинска

6 декабря в Дзержинском районе прошли зональные соревнования по шахматам среди юношей и девушек 2005/2006 годов рождения.

Наша команда соревновалась с командами из Слуцкого и Несвижского районов.

Сборная команда Дзержинского района вышла в финал области по шахматам среди школьников в рамках круглогодичной спартакиады.

Поздравляем Немченко Егора, Храмцова Тимура, Сафарову Анастасию, учащихся государственного учреждения «Гимназия г.Дзержинска» и Щур Евгения, учащегося государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Фаниполя».







