Тяжёлые травмы получил в ДТП 26-летний пешеход - шёл по дороге без фликера

Источник материала: Слуцк Город





26-летний сельский житель шёл по краю проезжей части в тёмное время суток, в результате наезда автомобиля он получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Наезд произошёл около 19:30 в воскресенье, 8 декабря, на 1-м км автодороги Михайловка-Знамя-Летковщина.

По информации ГАИ, 26-летний житель деревни Селище Слуцкого района шёл в попутном направлении по полосе движения автомобиля и не был обозначен световозвращающим элементом.

29-летний житель Слуцка за рулём «Опель Омега» не успел вовремя отреагировать и задел пешехода правым крылом по касательной. В результате пешеход был доставлен в реанимационное отделение больницы с тяжёлыми травмами: перелом височной кости, открытая ЧМТ, тупые травмы живота и грудной клетки.

Водитель был трезв, состояние пешехода уточняется.



Slutsk-Gorod.by

Фото: УВД Миноблисполкома