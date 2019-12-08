﻿ Тяжёлые травмы получил в ДТП 26-летний пешеход - шёл по дороге без фликера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тяжёлые травмы получил в ДТП 26-летний пешеход - шёл по дороге без фликера

09.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Тяжёлые травмы получил в ДТП 26-летний пешеход - шёл по дороге без фликера

26-летний сельский житель шёл по краю проезжей части в тёмное время суток, в результате наезда автомобиля он получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Наезд произошёл около 19:30 в воскресенье, 8 декабря, на 1-м км автодороги Михайловка-Знамя-Летковщина.

По информации ГАИ, 26-летний житель деревни Селище Слуцкого района шёл в попутном направлении по полосе движения автомобиля и не был обозначен световозвращающим элементом.

29-летний житель Слуцка за рулём «Опель Омега» не успел вовремя отреагировать и задел пешехода правым крылом по касательной. В результате пешеход был доставлен в реанимационное отделение больницы с тяжёлыми травмами: перелом височной кости, открытая ЧМТ, тупые травмы живота и грудной клетки.

Водитель был трезв, состояние пешехода уточняется.


Slutsk-Gorod.by
Фото: УВД Миноблисполкома

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-летний сельский житель шёл по краю проезжей части в тёмное время суток, в результате наезда автомобиля он получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чаусах власти скрывают массовое отравление школьников?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
09.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика