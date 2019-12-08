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Тяжёлые травмы получил в ДТП 26-летний пешеход - шёл по дороге без фликера
09.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
26-летний сельский житель шёл по краю проезжей части в тёмное время суток, в результате наезда автомобиля он получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщила старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова.
Наезд произошёл около 19:30 в воскресенье, 8 декабря, на 1-м км автодороги Михайловка-Знамя-Летковщина.
По информации ГАИ, 26-летний житель деревни Селище Слуцкого района шёл в попутном направлении по полосе движения автомобиля и не был обозначен световозвращающим элементом.
29-летний житель Слуцка за рулём «Опель Омега» не успел вовремя отреагировать и задел пешехода правым крылом по касательной. В результате пешеход был доставлен в реанимационное отделение больницы с тяжёлыми травмами: перелом височной кости, открытая ЧМТ, тупые травмы живота и грудной клетки.
Водитель был трезв, состояние пешехода уточняется.
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26-летний сельский житель шёл по краю проезжей части в тёмное время суток, в результате наезда автомобиля он получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом...
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