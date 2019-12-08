В минский прокат выходит знаменитый фильм Стэнли Кубрика

Источник материала: Tut.by

В кинотеатрах Минска покажут триллер Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» . В этом году картине исполняется 20 лет. 18 декабря состоится специальный предпоказ с обсуждением, старт проката намечен на 21 декабря. Обратите внимание: фильм выйдет без дубляжа, но с русскими субтитрами.



Фото: кадр из фильма

В Минске триллер будет идти с 21 декабря до 1 января. Накануне проката, 18 декабря, состоится специальный показ с участием кинокритика Антона Сидоренко , который расскажет историю создания фильма и проведет дискуссию после просмотра.

«С широко закрытыми глазами» — последняя картина Стэнли Кубрика. В 1999 году после премьеры у фильма был ограниченный прокат, поэтому в 2019 году на большом экране во многих странах его показывают впервые.

Этот триллер — экранизация повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах», посвященной теме неверности и обмана в браке. На главные роли Стэнли Кубрик пригласил реальных на тот момент мужа и жену — Тома Круза и Николь Кидман, самую знаменитую пару Голливуда, которая как раз переживала кризис в отношениях.

Герой Круза — врач Билл Харфорд, его супруга Элис занимается воспитанием их дочери. После вечеринки, где оба флиртуют с незнакомцами, Элис признается мужу в своих тайных сексуальных фантазиях и прошлогоднем порыве бросить его. Билл отправляется в мистическое ночное путешествие со множеством соблазнов, которое приводит его на оргию в загородном особняке. Он и сам уже не понимает, где реальность, а где сон, который постепенно становится кошмаром.

Рейтинг картины на «Кинопоиске» — 7,54, на IMDb — 7,4.

«С широко закрытыми глазами» Когда: с 21 декабря по 1 января Где: Silver Screen Galileo (ул. Бобруйская, 6) и VOKA CINEMA (ул. П. Мстиславца, 11) Сколько: от 10 рублей (за стандартное место) Пока квитки есть только на предпоказ 18 декабря и на показы 20 и 21 декабря. Билеты на остальные сеансы появятся позже. Купить билет

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