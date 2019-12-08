В Чаусах власти скрывают массовое отравление школьников?

«После школы у ребенка была высокая температура...»

Свабодзе сообщили несколько источников из Чаусов. Согласно им, в больницу райцентра попали от 4 до 10 детей. После этого встал вопрос о закрытии школы на карантин. Вопрос должны рассматривать в райисполкоме 9 декабря. Об отравлении учениковсообщили несколько источников из Чаусов. Согласно им, в больницу райцентра попали от 4 до 10 детей. После этого встал вопрос о закрытии школы на карантин. Вопрос должны рассматривать в райисполкоме 9 декабря.





«Ребенок 5 декабря пришел из школы с высокой температурой, его тошнило. Родители вызвали скорую помощь. В больнице сказали, что отравление. Делали капельницу. Ребенок еще в больнице», - сообщил Свабодзе житель Чаусов, назвавшийся родственником ученика со второй чаусской школы.





Директор школы: от ротавирусной инфекции пострадали «человек четырнадцать»





Директор этой школы Наталья Кирпичева настаивает: учебное заведение работает в обычном режиме. Количество отсутствующих детей в норме.





Она говорит, что некоторые дети не ходили в школу из-за недомогания, вызванного «ротавирусной инфекцией». Вирус «обнаружили в колледже на прошлой неделе».





«Из общего количества отсутствующих ротавирусноя инфекция была зафиксирована у человек четырнадцати», - говорит директор школы.





По ее словам, специалисты объяснили, что эта инфекция, как разновидность гриппа, для нее характерна высокая температура. По словам директора школы, "после трех дней болезни дети уже на занятиях».





Чтобы предупредить распространение вируса в учебном заведении усилили профилактические меры безопасности.









Отдел образования: это был внешний источник инфекции





По словам начальника районного отдела образования Николая Воронцова, ученики начальных классов обращаются в больницу с головной болью и расстройством желудка, но «массового отравления нет».





Он говорит, что с проблемой разбирались специалисты областной и республиканской санстанций и в школьной столовой не выявили источников инфекции. Школу не собирались закрывать на карантин.





«Это был внешний источник и, предположительно, у бабушки одного ребенка обнаружили дизентерийную палочку, - отмечает Николай Воронцов. - У людей, попавших в больницу, было обычное расстройство желудка. Инфекции не было, и их отпускали домой».