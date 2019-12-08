В Беларуси обсуждают введение «бонуса за скорость» рождения детей

В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости. В их числе пособие для женщин за рождение детей с кратким перерывом – в три-четыре года, пишет БЕЛТА .

Как пояснила министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ, это так называемый бонус за скорость. «Прорабатываем вопрос о таком пособии тем мамам, которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка», – заявила министр.

Ирина Костевич отметила, что решение о введении нового пособия базировалось на результатах специального исследования. «Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки», – сказала министр. Она обратила внимание, что женщины старшего поколения рожали в среднем с 20 до 40 лет, у современных мам этот срок сократился на 10 лет – с 30 до 40 лет.