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В Беларуси обсуждают введение «бонуса за скорость» рождения детей

09.12.2019 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси обсуждают введение «бонуса за скорость» рождения детей
Фото из открытых источников

В Беларуси прорабатывается ряд мер по стимулированию рождаемости. В их числе пособие для женщин за рождение детей с кратким перерывом – в три-четыре года, пишет БЕЛТА.

В Беларуси обсуждают введение «бонуса за скорость» рождения детей Основной инстинкт. Почему некоторые люди не хотят иметь детей?

Как пояснила министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ, это так называемый бонус за скорость. «Прорабатываем вопрос о таком пособии тем мамам, которые в краткосрочном периоде, в течение 3-4 лет, успевают родить второго и последующего ребенка», – заявила министр.

Ирина Костевич отметила, что решение о введении нового пособия базировалось на результатах специального исследования. «Когда семьи говорят, что не планируют ранее 29 лет иметь первого ребенка, это указывает на то, что мы должны переформатировать свои меры поддержки», – сказала министр. Она обратила внимание, что женщины старшего поколения рожали в среднем с 20 до 40 лет, у современных мам этот срок сократился на 10 лет – с 30 до 40 лет.

 
 
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Планируется ввести пособие для женщин за рождение детей с разницей в 3-4 года.
 
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