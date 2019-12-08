Сильные духом и вдохновленные творчеством

В городском Доме культуры прошел юбилейный – десятый фестиваль детей и молодежи с инвалидностью «Зажги свою звезду».

Ежегодно организатором данного мероприятия выступает Смолевичский райисполком и государственное учреждение «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения района». Фестиваль помогает ребятам проявить свои способности в абсолютно любом творческом направлении: танцах, песнях, театральных постановках. Из года в год участники не перестают удивлять своими уникальными способностями и талантами, они увереннее чувствуют себя на сцене и убеждают всех нас: при желании, упорстве можно преодолеть себя, побороть свой недуг и достичь многого.





На радость зрителям свое творчество представили дети и молодежь с инвалидностью Смолевичского, Логойского, Червенского районов и города Жодино.

В день мероприятия в фойе Дома культуры развернулась яркая выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества, на которой были представлены поделки в различных техниках, картины, статуэтки территориальных центров социального обслуживания населения районов и Жодино, участвовавших в фестивале. Экспозиция пестрила уникальными работами.





Гостей на входе встречали волонтеры отряда «Доброе сердце» Белорусского Общества Красного Креста. Приветствия, улыбки и общение за чаепитием предшествовали фестивалю художественного творчества.

«Зажги свою звезду» – грандиозное событие и для участников, и для зрителей. Зал Дома культуры заполнился за считанные минуты. Также на мероприятии присутствовали почетные гости – председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Михайловна Клюева, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Руслан Анфимович Михалевич, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Наталья Михайловна Денисевич, председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Анна Анатольевна Беца, заместитель директора ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Марина Сергеевна Яскевич и многие другие.





Участников и гостей фестиваля тепло приветствовали Марина Клюева и Руслан Михалевич.

– Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Смолевичской земле, – обратилась Марина Михайловна. – Сегодняшний фестиваль проводится в рамках празднования Международного дня инвалидов, который призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, защитить их права и обеспечить благоприятные условия для жизни. Эта дата объединяет всех, кто не остается равнодушным к их мужеству, упорству, талантам и способностям идти к намеченной цели. Глубокого уважения заслуживает необыкновенная сила духа, целеустремленность, оптимизм людей с ограниченными физическими возможностями. Ведь, несмотря на многочисленные проблемы, многие из вас активно участвуют в различных мероприятиях и соревнованиях, становятся победителями и призерами, представляют свои работы на выставках международного уровня. Сегодня в нашем районе проживают более 2400 земляков, в силу разных обстоятельств попавших под эту категорию граждан, из них 58 – в возрасте до 31 года. Дети с особенностями в развитии воспитываются в 181 семье. Государством реализуется ряд мер по поддержке людей с ограниченными возможностями – выплачиваются пенсии, пособия, функционируют учреждения соцзащиты, организовано обучение и воспитание детей с особенностями развития, налажено оказание социально-психологической и консультативной помощи родителям, действуют программы по профессиональной подготовке и трудоустройству, в том числе посредством создания для них специальных рабочих мест, развита система адресной государственной социальной помощи. Однако прилагаемые усилия не компенсируют в полной мере все трудности, с которыми сталкиваются люди с особенностями здоровья. И здесь на помощь по зову сердца и по велению души приходят неравнодушные люди, способные протянуть руку, оказать помощь и поделиться частичкой доброты и тепла. Особых слов уважения и благодарности заслуживают общественные организации, объединения и все неравнодушные люди, которые принимают участие в решении проблем людей с ограниченными возможностями. Не остаются в стороне и депутаты, и сегодня от их имени приношу благодарность всем партнерам. Со своей стороны люди с особенностями доказывают, что они в силах преодолеть многое. Уверена, что вы всегда будете принимать активное участие в общественной жизни своих районов. Здоровья вам, неиссякаемой жизненной энергии, удачи и благополучия. Я желаю, чтобы в ваших глазах всегда искрились лучики счастья, и вас окружали близкие и любящие люди.





Руслан Анфимович отметил, что восхищается силой духа людей с ограниченными возможностями и что зачастую преграды в жизни зависят не от физических недугов, они существуют нередко в сознании.

– Когда у меня возникают проблемы, я вспоминаю двух замечательных людей, которые меня мотивируют – это австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, рожденный без всех четырех конечностей Ник Вуйчич и белорус Алексей Талаев, у которого также нет рук и ног, но это не мешает ему быть мужем, отцом и мотиватором для многих людей. Глядя на этих людей, понимаешь, что нет предела совершенству. Я хочу выразить вам огромную благодарность, что вы есть, что вы преодолеваете препятствия и хотите сделать жизнь лучше и ярче. Желаю вам добра и благополучия, не останавливайтесь на достигнутом и двигайтесь вперед, я верю – вы все сможете! – сказал Руслан Михалевич.





Затем начался фестиваль – каждый творческий коллектив и участник старались показать оригинальный номер и раскрыть свои таланты. Первыми на сцену вышли ребята из отделения дневного пребывания для инвалидов из Логойского района. Они порадовали зал своими вокальными номерами.

Затем на сцену вышли ребятаиз Жодино и презентовали зрителям новый уникальный проект – театральную постановку, в которой участвовали представители Молодежного центра и отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Жодинский территориальный центр социального обслуживания населения».

– Мы решили попробовать новую форму работы с детьми с ограниченными возможностями, – рассказала директор Молодежного центра г. Жодино Ольга Павловна Якуценя. – Мы понимаем, что ребятам это дается непросто, но ведь очень важно их социализировать. Важно, чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя единым целым со здоровыми людьми.





В номере участники подняли важную тему, как важно верить в себя и насколько важно, когда в тебя верят близкие люди. Слезы, восторг и бурные аплодисменты зала – постановка произвела впечатление на зрителей.

Вокально-хореографический юмористический номер «Отучала бабка деда» представили зрителям воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов ГУ «Червенский территориальный центр социального обслуживания населения».

Затем на сцену вышли девушки и юноши в красивых нарядах и маленькие ангелочки – трогательную танцевально-хореографическую композицию «Ангелы» представили учащиеся ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района» и ГУО «Плисская средняя школа им. В.А. Микулича», которые занимаются в школе танцев «Респект». Кстати, ребята отправятся и на областной фестиваль, где представят этот номер.

– Здорово, что проводятся такие мероприятия, ведь они способствуют формированию толерантного отношения к детям с особенными потребностями и транслируют инклюзивное образование, – отметила директор ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Смолевичского района» Галина Александровна Рудюк. – Для детей с особенностями это важно, ведь посредством таких мероприятий они входят в социум, в мир. Они показывают, что они имеют право полноценно развиваться, участвовать в различных мероприятиях.

Настоящий фурор произвели подопечные ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения района». Они подготовили вокально-танцевальную композицию «Старая пластинка». Стиляги и девушки в ярких красочных костюмах пели, танцевали и «зажгли» зал.





Как рассказала руководитель кружка отделения дневного пребывания для инвалидов государственного учреждения «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения» Екатерина Валерьевна Рябчикова, к фестивалю в центре готовились больше месяца. Вместе подготавливали костюмы, украшения, атрибутику, к этому процессу подключились и родители многих из воспитанников центра. «Старая пластинка» предстанет на суд жюри и на областном фестивале.

Все участники фестиваля были награждены дипломами, статуэтками с символом фестиваля, подарками, а главное – одарены искренним вниманием, невероятно теплыми словами, поддержкой и любовью. Слова благодарности звучали и в адрес спонсоров мероприятия: ООО «Смолевичский хлебозавод», филиала ОАО «БЕЛАЗ» –управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – «СПК «Первомайский», индивидуального предпринимателя Олега Александровича Статкевича и Смолевичского районного общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста», волонтерского отряда «Доброе сердце» и Галины Николаевна Графутко.

Финальной песней «Зажигай», которую исполнили все участники фестиваля, завершилось это яркое событие.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.