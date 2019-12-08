LADA Vesta с вариатором. Дешевая альтернатива «автомату» или компромисс?

Источник материала: Tut.by

Плановый рестайлинг семейства LADA Vesta должен был состояться в 2021-м году, однако маркетологи не утерпели. Не было сил наблюдать, как Vesta безнадежно отстает от конкурентов в сегменте двухпедальных версий — ну а заодно с новым мотором и вариатором провели еще и небольшое обновление семейства. Знакомиться с LADA Vesta-2020 мы отправились в Карачаево-Черкесию.

«Робот» не берут? Держите вариатор

Рынок принял LADA Vesta не сразу: негатив вокруг «жигулевского» качества витал в воздухе пару лет. Но затем Vesta смогла пробиться в десятку лучших. Появление универсалов семейства SW и SW Cross только усилило позиции, и Vesta вышла в лидеры.

Одна незадача: многие хотели «автомат», а завод предлагал только «робот» АМТ. Скрепя сердце его выбирали всего 10% покупателей, в то время как у прямых конкурентов доля версий «не-механика» доходит до 40−70%.

Инженеры LADA снова поскребли по сусекам альянса и предложили более интересный вариант: вариатор Jatco JF015E в сочетании с 1,6-литровым ниссановским двигателем H4M. В принципе, много вопросов по вариатору мы уже выяснили в ходе тест-драйва LADA X-RAY Cross — именно на хетчбэке дебютировал тандем вариатор-мотор. Но LADA Vesta с вариатором претерпела еще и другие изменения. Так что знакомимся.



К преимуществам тандема относят пониженный шум и вибрации, а также высокую топливную экономичность — на уровне версии с механической коробкой передач

Расклад по Lada

Этот 113-сильный двигатель давно известен: на нем ездят Renault Logan, Duster, Kaptur, а с недавних пор он стал еще и базовым вариантом для Arkana. С 2016 года H4M даже локализован в России, так что появление данного силового агрегата на Lada было лишь вопросом времени. Как и вариатора: Jatco JF015E уже давно устанавливают на те же Kaptur, поэтому «парочка» давно сработалась.

Неудивительно, что с появлением вариатора принято принципиальное решение: «робот» уходит в историю, а базовый 106-сильный и топовый 122-сильный моторы предлагаются только с механической трансмиссией независимо от типа кузова.

Ну а сама Vesta AT, как принято именовать новую версию, будет доступна во всех исполнениях: обычные седан и универсал, а также версии «кросс». Исключение составит лишь стоящая особняком Vesta Sport.



Базовая 106-сильная Vesta и 1,8-литровая 122-сильная теперь предлагаются только с механической трансмиссией, а вариатор — исключительно со 113-сильным мотором

Эффект новизны

Список обновлений Lada Vesta начинается с двух новых «металликов»: ярко-синий седан окрашен в «Дайвинг», а еще есть «Маэстро», новый оттенок черного.

В экстерьере появились бескаркасные щетки стеклоочистителя и противотуманные фары с функцией освещения поворота. Вдобавок для седанов теперь доступна антенна-«плавник», ранее бывшая прерогативой универсалов.

А если глаз зацепился за спойлер на крышке багажника, декоративную накладку выхлопной трубы и 16-дюймовые оригинального дизайна — то, знакомьтесь, это новая топ-версия Exсlusive. Ее предлагают только для обычных седана и универсала Vesta.

Заодно отметим, что помимо внешних «плюшек» у Exсlusive есть еще и внутренние: это потолок черного цвета, как у Vesta Sport, накладки на педали, текстильные коврики и стильная комбинированная обивка кресел с особым тиснением.

Есть небольшие изменения и для всех остальных версий. Новые зеркала с электроприводом получили функцию складывания, а у топ-версий теперь кожаная обивка руля и подогрев.

«И наконец-то появились нормальные подстаканники! — с восторгом рассказал владелец Vesta SW. — В нынешние ничего нельзя поставить, все вываливается. Теперь они глубже, удобнее и одинаковые по глубине. Приятно радует фиксатор двери в открытом положении — в моей машине дверь нужно придерживать, фиксация очень хлипкая».



Черный потолок на фото не виден, но он является одной из отличительных черт версии Exclusive наряду с накладками на педали, текстильными ковриками и креслами с комбинированной обивкой

Lada Vesta: «Рашэн Эдишен»

В Карачаево-Черкесии колоритно: на заниженных ВАЗах ездят даже работники ГИБДД, а отличные трассы могут удивить неожиданными изъянами. По белорусской традиции пытаемся сбавлять газ перед каждой ямой, но местные такой стиль вождения не понимают. Меньше 100 не едет никто, а самые лихие выжимают под 150 км/ч.

«Без проблем», — принимает вызов Vesta. С самого первого тест-драйва мы говорили, что подвески у модели шикарные — хоть на трек, хоть на трофи, и на местных дорогах летишь, не ведая страха. Свернули и на грунтовки — результат тот же. Можно держать темп почти как на «Ниве» — простите, как на Lada 4×4. Нам в Беларуси этого не понять, а здесь «выжать все» означает не только высокую скорость, но и довольно жесткую эксплуатацию. Но Lada держатся — не случайно их так много на дорогах.



Приличный клиренс и очень энергоемкая подвеска позволяет Lada Vesta SW Cross частично заменять кроссовер — пока достаточно переднего привода, она едет очень уверенно

Две педали — что нам дали?

Главный вопрос к вариатору — как едет? Если смотреть по характеристикам, то приемлемо: разгон до 100 км/ч у седанов занимает 11,3 секунды, у семейства универсалов — 12,2. Для сравнения, 122-сильная Vesta AMT с двигателем 1,8 литра разгонялась за 12,1 и 13,3 секунды соответственно. Результат: выигрыш от 0,8 до 1,1 секунды. Если сравнивать с базовым 106-сильным, то разница будет еще убедительнее — у седана АМТ разгон занимал 14,1 секунды.

И едет Vesta AT действительно хорошо! Здесь уже нет вопросов и неловких ситуаций, как с «роботом» — приготовьтесь к максимально комфортному вождению. Уверенный старт, линейный разгон, предсказуемая логика поведения в любой ситуации. Хотя в переходных режимах случаются «паузы». Да и в целом рассчитывать на серьезную динамику не приходится. Вариатор — это размеренность во всем.

Оригинальная конструкция вариатора с гидротрансформатором и двухступенчатым планетарным редуктором не только обеспечивает широкий передаточный диапазон, но и позволяет задать «характер» агрегату. На Lada Vesta вариатор настроен почти как классический автомат: переключает виртуальные «передачи», делая ускорение более ощутимым, и очень старается подстроиться под любой характер движения. Для самых нетерпеливых есть ручной режим, который позволяет выбрать оптимальную «передачу» — и обеспечить либо максимальное ускорение, либо максимальную экономию топлива.

Кстати, совсем забыли про главный козырь! Вариаторы всегда хвалили за низкий расход топлива, и Lada Vesta AT тоже имеет свои достижения. Если снова возвращаться к версии 1.8 АМТ, которую мы уже использовали для сравнения, то новинка еще и экономичнее: расход в городе заявлен на уровне 9,2−9,6 литра на 100 км, а по трассе — 5,9−6,1 литра. У нас получилось больше, но нужно учитывать непривычный рельеф. Впрочем, по горам белорусы ездят редко.



Вариатор обещает сделать Lada Vesta АТ самой экономичной версией в гамме — но мы проверим это уже в белорусских тестах

А пока — чисто субъективно — получается такое: вариатор однозначно удобнее «робота» и наверняка поможет снизить расход топлива, так что уже этим можно «плюсовать» за новую версию. Вопрос только в ценах — а какими они будут, мы узнаем 10 декабря. И если разница между версией АТ и механикой окажется адекватной, то можно прогнозировать еще более бурные продажи Lada Vesta.

Нам запомнилось



Селектор вариатора взят от Renault Fluence — еще один момент унификации



Новый цвет «Дайвинг» обещает стать хитом сезона: не так вычурно, как лимонный, но тоже очень красиво



Версия Cross предпочтительнее для плохих дорог, а обычные седаны и универсалы семейства Vesta приятнее водить по хорошим дорогам: их характер задорнее, да и динамика веселее



Энергоемкость подвесок впечатляет: Vesta позволяет поддерживать хороший темп на любой дороге



Средний расход топлива — 7,4 литра на 100 км пути. Для режима «у нас тест-драйв» в горном районе наш результат очень хороший — всего 8,2 литра

Выражаем признательность СОАО «Минск-Лада», официальному импортеру LADA в Беларуси, за помощь в организации тест-драйва.

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY LADA Vesta AT Рабочий объем, см3 1598 Максимальная мощность, л. с. 113 Максимальный крутящий момент, Нм 152 Максимальная скорость, км/ч 170 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 12,2 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,4 Длина, мм 4424 Ширина, мм 1785 Высота, мм 1537 Колесная база, мм 2635 Клиренс, мм 181