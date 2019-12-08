За квартиру в Минске - дом за городом в 5−7 раз дешевле. В суд направили дело о группе «черных риелторов»

Источник материала: Tut.by

Группа входила в доверие пьющих людей, обещая им за продажу квартиры «домик в деревне» неподалеку от Минска. Одного из потерпевших удерживали до тех пор, пока он не согласился на продажу жилья. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В период с 2011 по 2018 год, группа из четырех человек, двух мужчин и двух женщин в возрасте от 42 до 53 лет, искали лиц, ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих спиртными напитками. Под различными предлогами, включая надуманный повод аренды помещения для хранения товара, обвиняемые встречались с потерпевшими, покупали им спиртные напитки, продукты питания и помогали небольшими суммами денег. Завоевав доверие, они интеерсовались у потерпевших, не хотят ли они продать квартиру и переехать за город, а разницу в деньгах оставить себе.

«Как правило, потерпевшие от сомнительной сделки отказывались. Но новые знакомые убеждали граждан в ее прозрачности и в готовности оказания юридической и консультативной помощи. Если оказывалось, что квартира не приватизирована, то все действия по приватизации обвиняемые брали на себя. При этом собственникам обвиняемые обещали, что новые квадратные метры будут находиться недалеко от столицы», — рассказали в СК.

После заключения сделки и получения потерпевшими денег, обвиняемые вывозили их в специально приобретенные для них жилые дома. Как правило, их цена была в 5−7 раз ниже стоимости проданных квартир в Минске. Для того, чтобы потерпевшие не могли оценить реальное состояние и стоимость приобретаемого жилья, обвиняемые накачивали их спиртным.

«В материалах уголовного дела есть также эпизод, связанный с незаконным лишением свободы собственника жилья, который отказался от осуществления такой сделки. Тогда обвиняемые прибегли к более жестким методам — заперли его дома, ограничивая таким образом свободу, и регулярно доставляли спиртное и сигареты. А спустя несколько дней, когда алкоголь заканчивался, предлагали все же осуществить сделку. Подавленный отсутствием свободы и алкоголя мужчина согласился на любые условия, лишь бы скорее получить спиртное», — добавили в ведомстве.

Всего за восемь лет обвиняемые провели не менее восьми операций с недвижимостью.

Помимо этого, следователями установлены и другие эпизоды криминальной деятельности обвиняемых.

«С сентября 2015 по октябрь 2016 года одна из участниц организованной группы под предлогом оказания услуг по снятию порчи (родового проклятья), обещая резкое улучшение материального положения и налаживание личной жизни (скорое вступление в брак), склоняла граждан к передаче ей денег. Средняя стоимость такой „услуги“ варьировалась в районе 200 рублей. Всего за указанный период женщина получила около 37 тысяч рублей», — отметили в Следственном комитете.

В зависимости от роли каждого участника группы в указанных действиях им предъявлены обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере, повторно, (ч. 4 ст. 209) и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 183) Уголовного кодекса Беларуси.

Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 40 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.