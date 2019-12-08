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«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)

09.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)

С 9 декабря по 10 января представители общественных объединений области подарят праздничное настроение тысячам детей.

Более трехсот ребят сегодня стали гостями первого праздничного мероприятия. В преддверии самого волшебного зимнего праздника все они загадали целую череду желаний. В день старта акции «Общественные объединения – детям» одними из первых в области приняли поздравительную эстафету. Отличным новогодним подарком для юных гродненцев стали впечатления, а если быть точнее – море эмоций после просмотра топового 3D мультфильма с очень зимним названием «Холодное сердце» в кинотеатре «Космос».
 
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
 
– В рамках республиканской акции «Наши дети» на Гродненщине начинается праздничный отсчет акции «Общественные объединения – детям». Из года в год она проводится по инициативе областного координационного совета общественных объединений и политических партий, – отметила председатель областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ирина Степаненко.
 
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)

 
В течение недели такие старты в миниатюре пройдут во всех районах области. А череда праздничных мероприятий растянется на целый месяц. Акция направлена, в первую очередь, на поддержку детей из многодетных семей, детских домов, домов семейного типа. Первичные, районные, областные подразделения республиканских общественных объединений подготовили для детей в рамках акции немало сюрпризов и подарков. Среди таких, например, акция «Елка желаний» Белорусского общества Красного Креста, и «Чудеса на рождество» Белорусского республиканского союза молодежи, «Мировой новый год», который стал традиционным для членов женской организации.
 
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
 
Накануне новогодних праздников поздравления и подарки получат тысячи ребят. Представители областного отделения Белорусского детского фонда по традиции не обделят вниманием тех детей, которые в преддверии и в канун светлых семейных праздников окажутся на стационарном лечении в областной больнице. Только для них здесь приготовили более 500 подарков.
 
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
 
– Не с пустыми руками члены нашей организации придут к воспитанникам детского сада в Октябрьском районе Гродно, а в Ленинском районе – внесем свою лепту в праздничное настроение большой семьи, которая накануне праздника сменит прописку и переедет в новый дом семейного типа. Уже приготовили для них елку с игрушками. Кроме того, сразу несколько учреждений образования получат от нас в подарок спортивное оборудование, – говорит директор областного отделения Белорусского детского фонда Ирина Куровская.
 
 
Не менее активное участие в марафоне добра примут и другие областные подразделения общественных объединения – областные организации БРСМ, «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», ветеранская и пионерская организации, областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира».
 
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)
«Общественные объединения – детям». На Гродненщине стартовал еще один марафон добрых дел (+видео)

Екатерина МОТЕВИЧ

Фото: и видео Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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С 9 декабря по 10 января представители общественных объединений области подарят праздничное настроение тысячам детей. Более трехсот ребят сегодня стали гостями...
 
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