Россию снова отстранили от Олимпиады. Объясняем, что произошло

Источник материала: Tut.by

Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права на участие в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Причина — махинации с базой Московской антидопинговой лаборатории. SPORT.TUT.BY объясняет, в чем на этот раз провинилась Россия и рассказывает, какова судьба чистых спортсменов.

Давайте по порядку: что вообще случилось? Девятого декабря исполком WADA заслушал отчет комиссии, которая занималась расследованием махинаций в базе Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия предлагала отстранить Россию от крупных соревнований на четыре года. Исполком единогласно поддержал это предложение. Теперь РФ не сможет принимать участия в Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя соревнования столь крупного масштаба. Введен и бан на посещение соревнований российскими официальными лицами. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Теперь оно не может собирать и анализировать допинг-пробы спортсменов.

Это касается и сборной по футболу? На чемпионат Европы-2020 наказание не распространяется. Что касается чемпионата мира по футболу-2022, то здесь все будет решать ФИФА.

Фото: Reuters Есть вероятность, что влиятельные федерации по игровым видам спорта смогут добиться того, чтобы Россия принимала в них участие.

А что делать спортсменам, которые никак не замешаны в допинге? Они смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под нейтральным флагом, как это уже давно делают легкоатлеты. Для этого нужно будет подать соответствующий запрос в МОК или федерации, где рассмотрят каждый случай персонально. Пока критерии не объявлены, но обычно серьезные подозрения в использовании допинга являются поводом для отказа от допуска. К таким подозрениям может относиться переписка, где обвиненные в использовании запрещенных методов врачи и тренеры обсуждают прием допинга спортсменом. Еще один важный момент. В WADA рассуждают следующим образом: «Россия скрыла сотни случаев использования допинга. Как мы тогда можем понять, кто чистый, а кто нет?» Доказать свою невиновность будет крайне сложно.

Reuters Также есть большая вероятность, что россияне больше не смогут выступать под вывеской «Олимпийские атлеты из России». Скорее всего, они просто будут значиться нейтральными атлетами. Не исключено, что некоторые спортсмены решат сменить гражданство. Правда, это не так и просто. Во многих видах спорта нужно выдержать карантин. По меньшей мере, к Играм в Токио вряд ли кто-то успеет. Да и WADA в таком случае наверняка обратит внимание на массовую миграцию и задастся вопросом: «Почему атлеты вместо проверки соответствия для допуска к соревнованиями под нейтральным флагом решают сменить страну?» Безусловно, это вызовет в агентстве подозрения.

Наказание выглядит очень суровым. За что Россия так поплатилась? Вы наверняка помните разбирательства перед Олимпиадой в Пхенчхане, когда выяснилось, что в России существовала система приема допинга спортсменами перед домашней Олимпиадой в Сочи. Страну наказали на время Игр-2018, но затем РФ постепенно стали восстанавливать в правах. Почти все рекомендации были выполнены. Остался лишь последний пункт: предоставление базы Московской антидопинговой лаборатории за 2012−2015 годы. Это нужно было сделать до конца 2018 года. В последние дни декабря специалисты WADA приехали в Москву, чтобы забрать базу, но в столице России их развернули, сказав, что оборудование агентства не сертифицировано. Это выглядело подозрительно, но ради получения доступа к данным WADA пошло на уступки и дало российской стороне еще месяц. В начале 2019 года база была передана. После работы с огромным объемом данных было выявлено больше 100 случаев с манипуляциями допинг-проб. Впрочем, это не стало ни для кого сюрпризом. Более того, это никак не повлияло бы на статус России, ведь никто уже не отвергал наличие таких проб.

Фото: Reuters Самое интересное произошло потом. В WADA обратили внимание, что количество подозрительных проб значительно меньше, чем было по данным их информаторов. Более того, оказалось, что с 2016 по 2018 годы в базу вносились многочисленные изменения, что крайне подозрительно, ведь жесткие диски должны были быть опечатаны Следственным комитетом РФ. К примеру, в декабре, когда специалисты WADA не получили доступ к базе, кто-то удалил информацию сразу о 450 пробах. Самое последнее изменение было внесено в январе, за день до того, как агентство получило наконец доступ к данным. Более того, несколько раз датировка базы менялась на ноябрь 2015 года. Очевидно, в WADA посчитали, что сделано это было для того, чтобы скрыть данные о положительных допинг-пробах известных спортсменов. МОК еще вчера давал российской стороне соломинку, предлагая все-таки выдать оригинальную версию базы, но эти пожелания так и не были услышаны.

И как на эти обвинения отреагировала Россия? К сожалению, убийственным для своих спортсменов образом. К примеру, изменение датировки объяснили тем, что это нужно было для того, чтобы специалист Московской лаборатории Олег Мочалов смог перенести базу на свой личный компьютер для экономии места. Мотивировка, прямо скажем, так себе: на серверах лаборатории было свободно 93%. Что касается изменений в базе, то в этом обвинили беглого информатора Григория Родченкова, который якобы менял данные из США вплоть до 2016 года. Это могло бы быть хорошим доводом, если бы не тот факт, что основные претензии у WADA к изменениям, которые проводились в 2018 году.

Григорий Родченков. Фото: Global Look Press Про фильмы на федеральных российских телеканалах и заявления политиков о давлении на Россию из-за смелой политики Путина вы также наверняка слышали. Это лишь доказывало, что в Москве отказываются признавать вину.

Что ждет Россию в дальнейшем? Во-первых, решение WADA еще не вступило в силу. У России есть три недели, чтобы подать апелляцию. Наверняка РФ на это пойдет, и тогда разбирательства затянутся вплоть до того, пока решение не вынесет Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Фото: Reuters Но, понятно, что шансов на победу в апелляции у России нет никаких. Куда важнее наконец-то признать ошибки и выполнить все критерии МОК и WADA. 95% уже сделано. Осталось всего-то предоставить оригинальную базу Московской антидопинговой лаборатории. Да, это вскроет сотни случаев применения допинга. Да, это докажет, что в России массово скрывали положительные пробы. Да, наверняка, среди этих спортсменов будут нынешние крупные чиновники и депутаты. Но в этом и так никто давно не сомневается. По сути, Россия лишь оттягивает признание, причем очень дорогим способом.