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"Страны Балтии мерзли несколько зим. Но ничего, выстояли"

09.12.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Может ли Беларусь обойтись без российских дотаций?

"Страны Балтии мерзли несколько зим. Но ничего, выстояли"
Недавние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи проходили в формате «политика в обмен на экономику».

Невооруженным глазом видно, что белорусским властям в 2020 году очень нужны российские деньги. Взамен россияне привычно требуют уступок на ниве «интеграции» двух стран.

Но действительно ли Беларуси настолько критично нужны российские дотации в будущем году?

– Есть ли посчитать те суммы, которые Беларуси давала Россия – до налогового маневра, в качестве кредитов, которые шли на рефинансирование долгов, – в общей сложности набирается где-то 1,6 млрд долларов, –рассказал в комментарии «Салiдарнасцi» доктор экономических наук Борис Желиба. – Но Минфин уже сверстал бюджет по суверенному сценарию: из расчета того, что мы ничего не получим от России в 2020 году.

В этом случае будет использоваться резерв, накопленный за счет профицита бюджета, который наблюдался в прошлые годы. То есть, следующий год мы кое-как проживем. А вот дальше наступает ситуация полной неопределенности.

По словам экономиста, основная проблема Беларуси в том, что около 75% внешнего долга страны приходится рефинансировать – то есть, привлекать новые кредиты, чтобы обслуживать кредиты, взятые ранее. И легче всего это сделать за счет российских денег, а значит – властям жизненно важно договориться с Россией.


Кроме того, остро стоит вопрос цены на российский газ, который сейчас Беларусь закупает по 127 долларов за тысячу кубометров.

– Если цена на газ будет рыночная, то пострадает и население, и предприятия. Белорусская сторона сейчас пытается получить внутрироссийскую цену в районе 70 долларов, плюс затраты на транспортировку. Но этого наверняка не будет. Скорее всего, сохранится нынешняя цена, – считает Борис Желиба.

Экономист уверен, что белорусская экономика вполне может «затянуть пояса» и обойтись без российских денег ради суверенитета.

– В свое время страны Балтии это сделали, когда из-за газовых разногласий население мерзло несколько зим как минимум. Но ничего, выстояли. Я считаю, что и нам нужно такую позицию занять: в первую очередь суверенитет, потому что конечная цель Путина прозрачна и ясна – целиком или шестью областями, пожалуйста, просим в Россию, – предупреждает экономист.
 
 
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