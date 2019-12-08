Источник материала: Новости Волковыска

Исполком Всемирной антидопинговой ассоциации лишил Россию права выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна. Решение было принято в понедельник единогласно всеми участниками заседания.

Пока трудно оценить чего конкретно коснется решение ВАДА, но уже точно ясно, что чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшее четыре года будут проходить без участия российской команды.

Но остается вероятность, что спортсменов из России допустят до соревнований в качестве нейтральных атлетов, как это было сделано на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. На апелляцию у России есть три недели.