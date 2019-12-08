Солодуха показал всем свой картофан!

Источник материала: Аргументы и факты

Новая рекламная кампания карты рассрочки КартаFUN от БПС-Сбербанка врывается в социальные сети, прихватив с собой народного артиста Александра Солодуху. В ролике с названием «Солодуха на шопинге с БПС-Сбербанком!» певец с незнакомой девушкой скупает буквально весь магазин. Особенное место среди покупок занимает целый багажник картофеля.

Карта рассрочки КартаFUN от БПС-Сбербанка позволяет совершать покупки и оплачивать их в течение следующих 12 месяцев, использовать money-back, рассчитываться в любой точке мира и пользоваться всеми бонусами карты более чем в 15.000 магазинов. Получить карту можно через мобильное приложение БПС-Сбебрбанка.

*на правах рекламы.