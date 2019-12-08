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Солодуха показал всем свой картофан!

09.12.2019 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Солодуха показал всем свой картофан!
кадр из youtube

Новая рекламная кампания карты рассрочки КартаFUN от БПС-Сбербанка врывается в социальные сети, прихватив с собой народного артиста Александра Солодуху. В ролике с названием «Солодуха на шопинге с БПС-Сбербанком!» певец с незнакомой девушкой скупает буквально весь магазин. Особенное место среди покупок занимает целый багажник картофеля. 

Карта рассрочки КартаFUN от БПС-Сбербанка позволяет совершать покупки и оплачивать их в течение следующих 12 месяцев, использовать money-back, рассчитываться в любой точке мира и пользоваться всеми бонусами карты более чем в 15.000 магазинов. Получить карту можно через мобильное приложение БПС-Сбебрбанка. 

*на правах рекламы.

 
 
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БПС-Сбербанк начинает новую рекламную кампанию в поддержку КартаFUN. На этот раз он пошел путем вирусных роликов и утвердил на главную роль в видеорекламе...
 
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