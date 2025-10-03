ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Что за дом начинают строить в тихом местечке недалеко от Логойского тракта? Узнали подробности

03.10.2025  
В районе улиц Олешева и Топографической в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли производственные здания, должен вырасти десятиэтажный монолитный дом. Мы посмотрели, как сейчас выглядит стройплощадка и узнали, кому тут предложат квартиры.


Заказчиком нового строительства выступает УКС Советского района Минска, генеральной подрядной организацией стал Стройтрест № 1. Дом начали строить в августе этого года, а завершить планируют в июне 2026 года.


Согласно информации с сайта УКСа, новостройка будет десятиэтажной. В ней будет 2 подъезда и 54 квартиры: 18 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Также в доме запроектированы 3 коммерческих помещения.


Планировки предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича. В некоторых квартирах комнаты будут объединены с кухнями. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.



Высота потолков в квартирах будет не менее 2,65 метра. Все квартиры получат остекленные лоджии. Рядом с домом появится 49 парковочных машино-мест.


Сейчас площадка под стройку (еще недавно тут размещались малоэтажные постройки) уже огорожена забором. Внутри можно заметить много строительной техники. Строители ведут работы в котловане.




А кому будут предназначаться квартиры в доме на Олешева? В УКС Советского района, куда мы обратились за комментарием, ответили, что жилье в этой новостройке (как это было и с квартирами в соседнем строящемся доме на Топографической), предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий «по справкам». То есть, без направлений из администраций районов. 

Напомним, что квартиры в доме на Топографической продавались с ажиотажем – квадрат здесь стоил 3777 рублей (1250 долларов), что ниже средней стоимости по рынку. Сейчас первый дом практически готов, тут идет покраска фасадов и благоустройство территории.




Что касается еще строящегося дома на Олешева, то он будет первым из трех, планируемых в этом месте. 



На размещенных на сайте УКСа рендерах рядом изображены еще два аналогичных здания. Они появятся на месте частной застройки, планируемой к сносу.







 
