|
Что за дом начинают строить в тихом местечке недалеко от Логойского тракта? Узнали подробности
03.10.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе улиц Олешева и Топографической в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли производственные здания, должен вырасти десятиэтажный монолитный дом. Мы посмотрели, как сейчас выглядит стройплощадка и узнали, кому тут предложат квартиры.
Заказчиком нового строительства выступает УКС Советского района Минска, генеральной подрядной организацией стал Стройтрест № 1. Дом начали строить в августе этого года, а завершить планируют в июне 2026 года.
А кому будут предназначаться квартиры в доме на Олешева? В УКС Советского района, куда мы обратились за комментарием, ответили, что жилье в этой новостройке (как это было и с квартирами в соседнем строящемся доме на Топографической), предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий «по справкам». То есть, без направлений из администраций районов.
Напомним, что квартиры в доме на Топографической
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В районе улиц Олешева и Топографической в Минске начинается новая стройка. На участке, где раньше стояли производственные здания, должен вырасти десятиэтажный...
|
Архив (Новости Экономики)