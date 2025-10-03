Что за дом начинают строить в тихом местечке недалеко от Логойского тракта? Узнали подробности

А кому будут предназначаться квартиры в доме на Олешева? В УКС Советского района, куда мы обратились за комментарием, ответили, что жилье в этой новостройке (как это было и с квартирами в соседнем строящемся доме на Топографической), предложат нуждающимся в улучшении жилищных условий «по справкам». То есть, без направлений из администраций районов.

Напомним, что квартиры в доме на Топографической продавались с ажиотажем – квадрат здесь стоил 3777 рублей (1250 долларов), что ниже средней стоимости по рынку. Сейчас первый дом практически готов, тут идет покраска фасадов и благоустройство территории.