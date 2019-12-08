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Последний совместный рейс отца и сына. Тёплое фото двух пилотов
Источник материала: СТВ
Отец и сын в последний раз вместе пилотировали самолёт. Старшему мужчине пришла пора уходить на пенсию после 41 года работы.
Пользователь Reddit
В комментариях пользователи порадовались тому, насколько хорошие отношения у отца и сына, а также предположили, что старший мужчина горд, что его ребёнок продолжает династию пилотов.
Несколько месяцев назад мы показывали фотографию, на которой запечатлены внук и дед.
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Отец и сын в последний раз вместе пилотировали самолёт. Старшему мужчине пришла пора уходить на пенсию после 41 года работы. Пользователь Reddit поделился...
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