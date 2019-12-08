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В Финляндии будет самый молодой в мире премьер-министр. И это женщина

09.12.2019 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Финляндии будет самый молодой в мире премьер-министр. И это женщина

фото: verkkouutiset.fi

В Финляндии будет самый молодой в мире премьер-министр. И это женщина

Страна оказалась без премьер-министра после того, как на прошлой неделе в отставку Антти Ринне, пишет Коммерсантъ.

Карьеру политика Санна Марин начала с органов местного самоуправления. В 2012 году она вошла в совет ее родного города Тампере - это второй по значимости город страны. Уже через год госпожа Марин возглавила совет.  Еще через два года она выдвинулась в парламент от Социал-демократической партии, а в июне была назначена министром по транспорту и коммуникациям в коалиционное правительство страны.

 
 
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В Финляндии будет самый молодой в мире премьер-министр. И это женщина
 
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