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4-летний барабанщик Илья Барило из Беларуси стал звездой российского телешоу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четырёхлетний Илья Барило, на которого обратил внимание барабанщик Майкла Джексона, стал гостем
Мальчик живёт в Берёзовке. По словам ребёнка, барабанит он все четыре года своей жизни. Любовь к барабану возникла у него после того, как дедушка Андрей принёс внуку инструмент.
Однажды это
В завершение своего выступления на телешоу Барило сыграл для всех на барабанах, а позади него показывался ролик, на котором ту же композицию исполнял Моффетт.
Кстати, барабанщик Джексона уже узнал об этом и порадовался за малыша.
«Илья становится суперзвездой в России! Я так тобой горжусь! Я люблю тебя... мой сын «Little Toe»… С любовью, твой второй отец, «Sugarfoot»», –
Ранее съёмочная группа СТВ уже поговорила с Ильёй и его семьёй.
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Новости Беларуси. Четырёхлетний Илья Барило, на которого обратил внимание барабанщик Майкла Джексона, стал гостем шоу Максима Галкина «Лучше всех». Мальчик...
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