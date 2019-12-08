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4-летний барабанщик Илья Барило из Беларуси стал звездой российского телешоу

09.12.2019 14:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четырёхлетний Илья Барило, на которого обратил внимание барабанщик Майкла Джексона, стал гостем шоу Максима Галкина «Лучше всех». 

Мальчик живёт в Берёзовке. По словам ребёнка, барабанит он все четыре года своей жизни. Любовь к барабану возникла у него после того, как дедушка Андрей принёс внуку инструмент. 

Однажды это увидел Джонатан Моффетт и захотел созвониться с малышом. Когда музыканту это удалось, он похвалил Илью и сказал, что он «крутой барабанщик». Разговор длился почти час. 

Джонатан Моффетт похвалил игру 4-летнего белорусского барабанщика 

4-летний барабанщик Илья Барило из Беларуси стал звездой российского телешоу

В завершение своего выступления на телешоу Барило сыграл для всех на барабанах, а позади него показывался ролик, на котором ту же композицию исполнял Моффетт. 

Кстати, барабанщик Джексона уже узнал об этом и порадовался за малыша. 

«Илья становится суперзвездой в России! Я так тобой горжусь! Я люблю тебя... мой сын «Little Toe»… С любовью, твой второй отец, «Sugarfoot»», – написал Джонатан на своей странице в Instagram. 

Ранее съёмочная группа СТВ уже поговорила с Ильёй и его семьёй. 

Первый раз ребёнок заявил о себе, сыграв ложками на подушках (здесь подробнее). 

Люди в материале: Илья Барило, Максим Галкин, Джонатан Моффетт
 
 
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Новости Беларуси. Четырёхлетний Илья Барило, на которого обратил внимание барабанщик Майкла Джексона, стал гостем шоу Максима Галкина «Лучше всех».  Мальчик...
 
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