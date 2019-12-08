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Наблюдатель потребовал пересчитать голоса во время выборов - его сейчас отправили на 14 суток

09.12.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активисту Петру Маркелову дали 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке в день выборов

Активист Legalize Belarus Петр Маркелов арестован на 14 суток, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».


Его признали виновным в неподчинении сотрудникам милиции и „мелком хулиганстве“ во время задержания на избирательном участке в день парламентских выборов.

Напомним, инцидент произошел 17 ноября. Активист Петр Маркелов находился на избирательном участке в качестве наблюдателя. 

Он потребовал пересчитать голоса, включил видеосъемку и начал вести трансляцию в Facebook. На участок вызвали милицию, Маркелова отвезли в Московский РУВД и составили протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), и позже отпустили.
 
 
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Активисту Петру Маркелову дали 14 суток ареста за инцидент на избирательном участке в день выборов
 
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