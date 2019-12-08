Больше электробусов и один билет на разные виды транспорта: что ждет белорусов в 2020-м

Источник материала: Myfin

На форуме транспортников в Минске. Фото: Myfin.by

Международный холдинг INFOBUS отмечает аналогичные предпочтения пассажиров во всех европейских странах. Это связано с удобством и относительной дешевизной билета на автобус.

Билет в любую точку мира без экскурсий и туров

Нововведением 2020 года станет создание в Беларуси агентской сети по продаже билетов на базе системы BysSystem. Об этом, в частности, сообщалось на форуме «Новые технологии для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Вызовы и пути развития», который прошел в Минске.

Туристические агентства, операторы, офисы по оформлению виз и трудоустройству за границей и другие игроки рынка смогут предоставить новую услугу: продажу билетов в любую точку мира без заказа экскурсий и туров. Пассажиру будет предоставлена полная информация с картой маршрута, GPS-адресом точки отправления, номером Call-центра.

В систему BysSystem включены более 6,5 тыс. перевозчиков и консолидаторов Европы и России, около 2 тыс. перевозчиков Беларуси.

Григорий Кущ (в центре с микрофоном). Фото Myfin.by

Комбинировать маршруты и виды транспорта

Как отметил Григорий Кущ, основатель и генеральный директор INFOBUS s.r.o., благодаря интеграции СКС (специальная компьютерная система, разработанная республиканским предприятием «Белтранском») с BysSystem (глобальная система диспетчеризации рейсов и продажи билетов, разработанная холдингом INFOBUS) для белорусского рынка открываются новые возможности на 2020 год. В том числе покупка билетов с возможностью комбинировать различные виды транспорта, оплата с помощью электронных систем (Яндекс.Деньги, Google Pay, Apple Pay).

Предполагается, что уже в наступающем году интеграция двух систем позволит приобретать билеты белорусских и международных перевозчиков, комбинируя маршруты и виды транспорта. Как отметил исполнительный директор ОДО "Белтранском" Юрий Лацапнев, ожидается, что системы за счет интеграции с новыми партнерами позволит применять мультимодальный подход и объединить в общей системе автобусные перевозки, железнодорожные и авиа. По его словам, уже в 2020 году государственные и частные перевозчики внутри страны и за ее пределами могут войти в централизованную систему.

Топ направлений

Согласно статистике INFOBUS по пассажирским перевозкам, в Беларуси за январь-ноябрь 2019 года

в ТОП внутриреспубликанских направлений вошли:

Минск, Национальный аэропорт «Минск», Гомель, Брест, Витебск, Гродно, Могилев.

В ТОП международных направлений:

Москва, Санкт-Петербург, Вильнюс (преимущественно – аэропорт), Каунас,Киев, Чернигов, Ковель, Варшава, Рига, Брянск,Орел, Белосток.

Самый востребованный месяц для поездок – июль.

Соотношение направлений рейсов:

60% - пригородные,

- пригородные, 30% - междугородные,

- междугородные, 10% - международные.

Андрей Гладкий (с микрофоном). Фото Myfin.by

Новые технологии оплаты, обновление транспорта и экологичность

Заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий во время пресс-подхода подчеркнул актуальность внедрения информационных технологий в сфере пассажирских перевозок, включая и систему оплаты проезда.

По его словам, в Минске идет работа по внедрению оплаты банковской карточкой проезда в наземном общественном транспорте. В настоящее время техническое решение по этому проекту тестируют на трамваях маршрута №6.

Хотелось бы, чтобы в регионах Беларуси активнее внедряли новые технологии и устройства на пассажирском транспорте, отметил представитель Минтранса.

Среди основных задач Минтранса на 2020-й Андрей Гладкий назвал обновление парка подвижного состава, с акцентом на экологичные виды. Он сообщил, что в Минске планируется дополнительно в 2020 году закупить партию электробусов с автономным ходом. Также в столице решается вопрос о строительстве дополнительных трамвайных линий, готовится технико-экономическое обоснование по проекту.

Андрей Гладкий отметил, что в регионах в настоящее время, к сожалению, медленно идет обновление подвижного состава. Это связано с тем, что новый транспорт закупают за счет местных бюджетов, средства которых бывают ограничены в отношении данных расходов.

В Минтрансе считают, что по пассажиропотоку в 2019 году прирост составит 1-2%.

На форуме. Фото Myfin.by

Форум «Новые технологии для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров. Вызовы и пути развития» был организован при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций и Белорусского союза транспортников.

На форуме обсуждались вопросы внедрения новых технологий покупки и оформления билетов на автобусные перевозки в Беларуси в 2020 году, технологий для автовокзалов и перевозчиков, а также безопасности пассажиров и влияния цифровых технологий на организацию перевозок и другие.