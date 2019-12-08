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Под Минском задержан мужчина, который пытался изнасиловать медсестру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минском районе задержан мужчина, который несколько недель назад пытался изнасиловать медсестру.
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В первом часу ночи 25-летний гражданин попытался изнасиловать 40-летнюю медсестру. Подозреваемый держал металлический прут, хватал женщину за одежду, шею, руки и причинил ей травмы.
Когда на зов о помощи прибежал санитар, мужчина скрылся. Сейчас фигурант задержан. Возбуждено уголовное дело.
Зимой 2019 года в Гомеле мужчина подозревался в попытке изнасилования женщины.
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Новости Беларуси. В Минском районе задержан мужчина, который несколько недель назад пытался изнасиловать медсестру. Как сообщает УВД Минского облисполкома,...
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